Luego de destituir a Pablo de Muner, Melgar anunció que Marco Valencia asumirá la dirección técnica del primer equipo de forma interina, mientras la directiva busca al reemplazante del argentino. En una conferencia de prensa, el entrenador peruano se refirió a los partidos que se avecinan por el Torneo Apertura 2024 y otros detalles importantes del equipo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, en la parte final, invitó a los medios de comunicación a la práctica del domingo en Arequipa. ¿El motivo? Quiere tener una cercanía con la prensa.

A comparación de otros técnicos que no quieren saber nada de los medios, Valencia sorprendió al invitarlos al entrenamiento del domingo en el Monumental de la UNSA y resaltó la importancia de tener contacto con la prensa. “Me gustaría una cercanía. Nosotros entrenamos el domingo a las 8:30 a.m. en la UNSA. Van a hacer fútbol los que no juegan, con algunos chicos de la reserva. Los que desean están invitados para ver la práctica”, sostuvo.

Marco reveló que valora a los medios que son transparentes y llevan la información correcta a los hinchas. “No es que a uno le guste la cercanía, pero sí intercambiar ideas fuera de lo que uno puede ser, como entrenador o periodista”, agregó al respecto. Cabe mencionar que la práctica del domingo se realizará con el objetivo de llegar de la mejor forma posible al partido ante Sporting Cristal, programado para la próxima semana.

Durante la conferencia de prensa, el técnico también se refirió al tiempo que estará dirigiendo al primer equipo de Melgar. “Melgar es una empresa seria, con un proyecto definido, y de principio lo que hemos conversado es que me quedo hasta el partido con Sporting Cristal. Van a tener tiempo para buscar al (nuevo) técnico. Seguro ya lo están buscando. Yo lo tengo claro”, apuntó.

Finalmente, se refirió a que él y su comando técnico están sumamente concentrados en su trabajo en menores y que en unos años estará listo para dirigir en Primera División. “Mi trabajo ahora es netamente con menores. Es un proyecto y si se rompe no tendría la seriedad del caso. Nosotros solo estamos enfocados en estos dos partidos (ante ADT y SC). Si demoran un poco más, podría ser uno más. La idea es que en 2026 dirija en Primera”, sentenció.





¿Cuáles son los próximos partidos de Melgar?

En su próximo partido, Melgar recibirá a ADT de Tarma en el Estadio Monumental de la UNSA por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este encuentro está pactado para jugarse el sábado 9 de marzo desde las 3:30 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver por las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV.

Después, por la octava fecha del primer torneo de la temporada, el equipo arequipeño visitará a Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima. Este encuentro está pactado para jugarse el miércoles 13 de marzo desde las 9:00 de la noche (hora peruana y colombiana) y la transmisión estará a cargo de las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV.





