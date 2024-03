La Universidad César Vallejo rubricó su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 al vencer por 2-0 a Sport Huancayo, y todo es alegría en Trujillo. Roberto Mosquera, quien hace unos días tuvo descanso médico y ayer se le vio plenamente recuperado en el banquillo ‘poeta’, destacó este logro de sus dirigidos y tuvo palabras de elogios hacia Paolo Guerrero, flamante incorporación en su plantel para esta temporada.

En diálogo con los medios de comunicación, el estratega de 67 años habló sobre las virtudes del ‘Depredador’ y cómo eso influye en el rendimiento de sus compañeros. “Es un jugador diferente. Es único. No todos tienen la capacidad como él de parar la pelota y no perder un pase prácticamente. No me parece válido decir que los otros jugadores están mal, porque son un complemento de él”, sostuvo en conferencia de prensa.

Anoche, el atacante de 40 años puso el 1-0 parcial con un potente cabezazo, pero el VAR intervino y anuló la acción: sucede que previo al centro de Alejandro Ramírez, el balón había salido y la jugada quedó invalidada con anticipación. Pese a esto, Paolo demostró que físicamente está muy bien pese a no haber realizado la pretemporada con el resto de sus compañeros.

Por otro lado, respecto a los rivales que podría enfrentar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Mosquera precisó que les servirá de experiencia al competir a un mayor nivel de exigencia. “Cuando rozas con equipos argentinos y brasileños, es como medirte dónde estás internacionalmente y es buena esa experiencia porque al torneo peruano traemos ese aprendizaje”, apuntó.

Finalmente, el director técnico del conjunto norteño valoró este pase a la siguiente ronda de la ‘Suda’ desde lo económico y futbolístico. Recordemos que por esta victoria sobre el ‘Rojo Matador’. César Vallejo se embolsó 900 mil dólares de premio por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), además de sumar una importante taquilla en los tres partidos de local que jugarán en la fase de grupos.

“Creo que estuvimos a la altura de las necesidades que teníamos. Al margen de los 900 mil dólares que es importante para el club, estar en un torneo internacional es importante por el roce. He dirigido cinco Libertadores y esta es mi cuarta experiencia en Sudamericana. Hemos llegado a cuartos de final dos veces”, sentenció.

Paolo Guerrero suma un gol con César Vallejo en la temporada 2024. (Foto: Joel Alonzo / GEC)





¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de este triunfo por 2-0 sobre Sport Huancayo, César Vallejo volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Boys por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 10 de marzo desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App.

Después de este reto en el Callao, los ‘Poetas’ tendrán una complicada visita al calor de Sullana para enfrentar a Alianza Atlético por la fecha 8. Este encuentro está pactado para el jueves 14 de marzo desde la 1:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Campeones del 36 y será transmitido para todo el territorio nacional por la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX), disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su opción de streaming a través de Liga 1 Play.





