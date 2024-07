A una semana del reinicio de la Liga 1, en Melgar continúan trabajando arduamente para reafirmar el rendimiento positivo que tuvieron en el cierre del Torneo Apertura, que si bien no les alcanzó para coronarse, generó un panorama de optimismo de cara al segundo semestre de la temporada. En ese sentido, Marco Valencia, director técnico de los rojinegros, ofició una conferencia de prensa el último sábado y tocó diversos temas ligados a lo deportivo. Eso sí, alzó su voz respecto a un asunto que vienen padeciendo desde el año pasado: el retraso de los pagos por parte de 1190 Sports por los derechos televisivos del campeonato nacional.

Recordemos que el ‘Dominó’ viene denunciando desde hace tiempo que no han recibido ni un solo sol por la transmisión de sus encuentros desde el 2023, luego de que se acogieran a la nueva propuesta de negocio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual incluía un desembolso desde la empresa 1190 Sports. En ese sentido, Marco Valencia recalcó que ese incumplimiento ha hecho que los planes del club cambien desde lo económico, compitiendo en desventaja con las otras instituciones.

“Es imposible que Melgar sea el único que no cobre de la televisión, en otros sitios hay solidaridad y los otros equipos nos jugarían hasta que nos paguen. Es una desventaja que Melgar desde el año pasado no cobre un sol de la televisión y los otros equipos sí. Acá cada uno va por su lado y de repente eso no le da fuerza a una liga para ir mejorando, que al final es lo uno busca”, mencionó el estratega, haciendo hincapié en la poca solidaridad de los equipos para hacer causa común y así buscar la mejora del torneo local.

Desde lo futbolístico, el entrenador de 52 años explicó que su plantel se enfocó en hacer una buena mini pretemporada desde lo físico, ya que es una arista que será determinante para que puedan rendir al máximo en las 17 jornadas que afrontarán en el Torneo Clausura. Asimismo, apuntó a sacar un triunfo en su visita a Cusco FC, revirtiendo la derrota por 3-2 que sufrieron en condición de locales en el Apertura.

“El equipo llega bien, ha trabajado bien en esta para. Hemos hecho un trabajo físico, que ha sido lo más importante para sostener estas 17 fechas que se vienen en el Torneo Clausura. El partido contra Cusco FC será diferente al que se jugo acá, donde sacamos un resultado adverso. Estoy seguro de que vamos a llegar bien y vamos afrontar el partido con mucha seriedad. Buscamos terminar primeros en el Torneo Clausura”, mencionó.

Por otro lado, Marco Valencia aseguró que después del amistoso contra Deportivo Garcilaso, donde ganaron por 1-0, no disputarán más encuentros de preparación para no correr el riesgo de acumular lesiones a tan poco del reinicio del campeonato. Incluso, reveló que Kenji Cabrera tuvo algunas molestias, pero ya está en óptimas condiciones. “No habrá un partido más, estamos cerca del inicio del torneo. La ilusión es terminar primeros, Melgar tiene plantel para pelear el título del Clausura. Anhelo ser campeón del Clausura”, agregó.

Recordemos que Marco Valencia se hizo cargo del primer equipo de Melgar tras la destitución de Pablo de Muner, mientras que en paralelo seguía siendo el Jefe de la Unidad Técnica de Menores del club. Después de varias semanas de negociaciones, finalmente se quedó con el cargo y será el estratega rojinegro hasta el cierre de la Liga 1 2024. En cuanto a sus números en esta temporada, dirigió 11 compromisos oficiales, registrando 10 triunfos y un empate. En Arequipa se ilusionan con dar el golpe en el Torneo Clausura.

¿Qué se le viene a Melgar?

Luego de su último amistoso frente a Deportivo Garcilaso, Melgar volverá a la actividad oficial el próximo fin de semana, cuando visite a Cusco FC por la primera jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho encuentro está programado para el domingo 14 de julio desde las 3:15 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la vega y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.





