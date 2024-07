Cuando se trata de hablar del rendimiento futbolístico de un arquero de la Selección Peruana, Leao Butrón se saca la camiseta de hincha y brinda una valoración basada en sus veinticuatro años de experiencia en el fútbol peruano. “Pedro Gallese es el titular en la Selección, pero Diego Romero debería tener su oportunidades”, fue la sorpresiva declaración del ahora gerente de Academias y Franquicias de la institución blanquiazul. A su vez, se refirió a los desafíos que tendrán los dirigidos por Alejandro Restrepo en el Torneo Clausura.

Sí, Leao Butrón también confesó que le hizo seguimiento al actual jugador de la institución de Ate: “Lo he visto en los partidos con la Selección en la Sub 23, también en un par de amistosos frente a Alianza Lima, así que se trata de un buen jugador”. Sin embargo, el panorama para Diego Romero no es sencillo; por ejemplo, por ahora el arco de la Selección Peruana es de Pedro Gallese y en Universitario de Deportes el titular es Sebastián Britos, quien también tiene un buen presente.

Hace algunas semanas, Depor conoció que ‘Chiquito’ tuvo propuestas formales de Independiente Rivadavia de Ecuador y el Club Atlético Tigre de Argentina; pero en el club merengue decidieron que no era momento para prestarlo, ya que lo consideraban clave en el proyecto del Centenario. “No hay mejor manera de hacerse arquero que atajando. No sé si en Universitario o en otro equipo, pero tiene que seguir atajando”, fue la recomendación de Leao Butrón.

En las últimas horas, Fabián Bustos -en L1 Radio- habló sobre la actualidad del arquero que estuvo en el Preolímpico Sub 23 a inicios de año: “No tengo duda de lo que es Diego como arquero, y de lo que terminará siendo. Está en un muy nivel; lo de Sebastián ha sido muy bueno y la valla está alta. Bueno, competirán de igual a igual”.

No hay margen de error

Por otro lado, Leao Butrón se refirió al actual momento futbolístico de Alianza Lima y su objetivo en el Torneo Clausura (en la primera parte del año, los íntimos ocuparon el cuarto lugar y en la Copa Libertadores quedaron eliminados en fase de grupos). “No hay margen de error, tienen que ganar el torneo sí o sí. Estamos complicados con la obligación de ganar el Clausura, pero también está el Acumulado y el cupo a la Copa Libertadores, que también es importante para el club”, señaló.

Eso sí, el exjugador de 47 años aseguró que el equipo de sus amores está acostumbrado a jugar con presión. “No es nada nuevo para Alianza. No creo que los afecte. Se tendría que jugar una final con el ganador del Apertura; lo veo como una oportunidad, no es revancha, ya que el año pasado ellos campeonaron”, agregó.

Consultado sobre el clásico del fútbol peruano, que se jugará en la tercera fecha del Torneo Clausura, indicó: “Espero que nos vaya bien, pero siempre es complicado jugar en el Monumental. Como estamos con el crédito justo, tampoco podemos proyectarnos tanto. Hay que ir partido a partido”, concluyó.





