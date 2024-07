Después de un primer semestre bastante complicado, donde perdieron la posibilidad de ganar el Torneo Apertura y no consiguieron el objetivo en la Copa Libertadores, en Alianza Lima están enfocados en jugársela al todo o nada en el Clausura y para eso tienen que mejorar muchísimo a una semana del reinicio de la Liga 1 2024, donde visitarán a la Universidad César Vallejo en Trujillo. El último sábado, los blanquiazules cerraron su preparación con un triunfo por 1-0 sobre Sport Boys –Kevin Serna marcó el único gol en el Callao–, el cual dejó varias conclusiones para que Alejandro Restrepo tome decisiones y así termine de consolidar un 3-5-2 que por ratos muestra irregularidades.

Los ‘Íntimos’ deben cometer la menor cantidad de errores posibles en el Torneo Clausura, ya que clubes como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Melgar estarán al acecho y buscarán que este cierre de campeonato sea igual de dramático que el Apertura, donde todo se definió en la última jornada. ¿Qué dudas hay en La Victoria a pocos días de volver a la acción de manera oficial? ¿Qué certezas quedaron luego de los tres amistosos disputados en este receso? ¿Alianza Lima está en condiciones de colocarse como uno de los candidatos al título nacional, pese a que en la primera parte del año falló en momentos puntuales?

Sostener el 3-5-2

Una de las ideas con las que llegó Alejandro Restrepo a La Victoria fue implementar el 3-5-2 como esquema base. Aunque en los primeros partidos a Alianza Lima le costó fluir bajo dicho sistema, con el correr de los meses el tiempo terminó dándole la razón al colombiano y sus jugadores le respondieron en el terreno de juego. Sin embargo, la elección de algunos intérpretes no fue la ideal en determinados contextos y posiciones, como insistir con Kevin Serna como carrilero por derecha, alejándolo del área y limitando su capacidad de desequilibrar más cerca del arco rival. Esto se repitió frente a Sport Boys y el exfutbolista de ADT estuvo desconectado del resto de sus compañeros, preocupándose más en defender que en atacar –en el segundo tiempo terminó como delantero y anotó el 1-0–.

El 3-5-2 no es el problema, sino cómo Restrepo ubica a sus dirigidos. A tal efecto, parece un despropósito innecesario seguir insistiendo con Serna por la banda, cuando está más que comprobado que su habilidad tiene mayor peso en los metros finales. Esto, por supuesto, abre otro debate sobre la titularidad de Jeriel de Santis, quien ha venido siendo titular en los últimos duelos junto a Hernán Barcos. La mano del entrenador deberá hacerse sentir aquí, ya que el Torneo Clausura solo tiene 17 jornadas y no tendrá mucho tiempo para seguir experimentando, especialmente porque si los resultados no se dan desde el inicio, el ruido comenzará a llegar desde las tribunas.

Cabeza fría en los momentos calientes

A lo largo del Torneo Apertura, Alianza Lima recibió un total de ocho tarjetas rojas, una cifra escandalosa que explica en cierta forma las dificultades que ha tenido que afrontar Alejandro Restrepo para rearmar su equipo durante un partido y preparar el siguiente. Un expulsión descuadra todos los planes y obliga al director técnico a modificar su propuesta sobre la marcha, sumado a que el rival también hace lo suyo y busca aprovechar su superioridad numérica para ganar el encuentro. Así pues, por lo visto en los amistosos de la Copa Ciudad de los Reyes –dos expulsiones en la derrota por 3-2 ante Bolívar– y este último contra Sport Boys, parece que los blanquiazules no han aprendido la lección.

Contra la ‘Misilera’, Sebastián Rodríguez venía siendo de lo más destacados en la oncena victoriana, sobre todo porque era el único que entendía que había que poner la pelota al piso para bajarle las revoluciones a un trámite intenso y que por ratos se volvía de ida y vuelta. No obstante, al mismo ‘Bigote’ se le cruzaron los cables y se ganó una tonta tarjeta amarilla por protestar a poco del final del primer tiempo. Ya desde ahí sus ánimos estaban caldeados, por lo que camino a los vestuarios volvió a discutir con el árbitro Bruno Pérez y este no dudó en expulsarlo. Con diez jugadores la historia fue otra y por más que el 1-0 definitivo le dio la victoria a los ‘Íntimos’, deben corregir este tipo de situaciones en el Torneo Clausura. Cada fecha será crucial y perder a un elemento como el uruguayo –u otro fijo en la oncena titular– puede pesar mucho al corto plazo.

Torneo Apertura Partido Expulsados en Alianza Lima Fecha 1 Alianza Lima 2-1 César Vallejo Adrián Arregui Fecha 3 Alianza Lima 0-1 Universitario Franco Saravia y Jiovany Ramos Fecha 6 ADT 2-0 Alianza Lima Franco Saravia Fecha 8 Cienciano 2-1 Alianza Lima Hernán Barcos Fecha 11 Alianza Lima 2-0 Atlético Grau Jesús Castillo Fecha 15 Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima Axel Moyano Fecha 16 Alianza Lima 3-2 Garcilaso Jeriel de Santis

Al ritmo del ‘Bigote’

Si bien líneas arriba mencionamos la falta de cabeza fría que tuvo Sebastián Rodríguez frente a Sport Boys, eso no quita que sea de los jugadores más importantes en Alianza Lima. Su capacidad para crear desde la medular es fundamental en el 3-5-2 de Alejandro Restrepo, pues le da pausa al juego cuando el partido lo requiere y de un momento a otro puede darle un giro a todo con un cambio de orientación impensado. Su calidad para el pase seguro o la habilitación en largo permite que los blanquiazules fluyan con mayor naturalidad, dándole recursos a futbolistas como Catriel Cabellos, Cristian Neira, Adrián Arregui y ahora Gonzalo Aguirre, uno de los fichajes para el Torneo Clausura.

Su ausencia en el segundo tiempo hizo que Restrepo apueste por Jesús Castillo en su lugar, un elemento de otras características y que principalmente se dedicó a cubrir todo el ancho del campo para que no se sintiera el hombre menos. El ‘Bigote’ es fundamental y de sus pies Alianza Lima puede sentirse seguro. Ojo, siempre y cuando el resto de sus compañeros estén en su sintonía. El plantel victoriano no tiene a otro jugador con sus virtudes desde la base, por lo que este segundo semestre será la prueba de fuego para que el ‘charrúa’ demuestre que no se equivocaron cuando lo trajeron como uno de las contrataciones estrellas de la temporada.

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Liga 1 16 2 5 Copa Libertadores 5 0 1

Los registros de Sebastián Rodríguez en partidos oficiales con Alianza Lima.

Jeriel, una espera que se alarga

A pesar de que Jeriel de Santis tuvo el mérito de haber generado el penal que casi pone arriba a Alianza Lima en el primer tiempo, él mismo se encargó de dilapidar la ocasión al no ser capaz de vencer a Steven Rivadeneyra desde los doce pasos. Por si fuera poco, el guardameta del Sport Boys no fue el único problema para el exjugador del Boavista, sino también su desesperación por querer anotar a como dé lugar. Evidentemente la exigencia de la hinchada está pesando sobre las decisiones que el atacante toma en el campo, algo que termina siendo contraproducente para el bien de su equipo.

Alianza Lima necesita a un goleador y con Hernán Barcos no basta. El 3-5-2 urge de una pieza que trabaje en el desgaste de los defensores rivales, pero sobre todo que sea capaz de aparecer cuando el ‘Pirata’ no puede hacerlo. En ese sentido, es casi un hecho que Alejandro Restrepo tendrá que echar mano de Pablo Sabbag. El ‘Jeque’ no estuvo ante los rosados por una intoxicación, pero más allá de eso ya está recuperado de su lesión en el tobillo. Así pues, el nacido en Barranquilla tiene que pasar de ser un jugador revulsivo a ser la primera opción del entrenador. Goles son amores, por lo que está claro que De Santis ya cumplió con su etapa de adaptación y no respondido como esperaba la directiva.

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas rojas Liga 1 8 0 2 1 Copa Libertadores 4 0 0 0

Los registros de Jeriel de Santis en partidos oficiales con Alianza Lima.

