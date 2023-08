Los últimos dos empates de Melgar (1-1 ante UTC y Cusco FC) han ocasionado que el equipo de Mariano Soso se aleje del primer lugar del certamen, ubicándose a cinco unidades de Sporting Cristal en la lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. A pesar de que las críticas de la hinchada arequipeña no se hicieron esperar, el estratega del ‘Dominó' dio detalles de su misión a largo plazo con los del Misti, el mismo que le permite trabajar tranquilo en 2023.

“Yo he firmado por dos años con Melgar y el club no me contrató, ni me ha obligado a ser campeón. Nuestro trabajo viene siendo evaluado y medido por la evolución permanente del equipo”, sostuvo el entrenador del combinado rojinegro en conferencia de prensa. Ojo, por ahora el ‘León’ marcha en el tercer lugar del certamen, con 19 puntos. Sí, están a cinco del líder, Sporting Cristal.

Por otro lado, Mariano Soso reconoció que se siente triste por la lejanía de Melgar del primer lugar de la competencia, pero confía en que su trabajo no será puesto en duda por los resultados obtenidos en lo que resta del Torneo Clausura, campeonato que espera cerrar de la mejor manera.

“Intuyo que hay como una frustración de no ver a Melgar liderando el torneo. Lo cierto es que hay otros equipos como Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima que son extremadamente competitivos. Mi tarea está en constante evaluación, pero no lo va a determinar la obtención del Clausura o del título nacional”, agregó.

La agenda de Melgar

El próximo partido que disputará Melgar será frente a Sport Huancayo en el Monumental de la UNSA. El cotejo, por la fecha 11 del Torneo Clausura, está programado para este domingo 27 de agosto desde las 3:30 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión estará a cargo de Liga 1 MAX y vía streaming por DIRECTV y Claro TV.

Tras ello, los arequipeños visitarán a Cienciano, en el estadio Garcilaso de la Vega, Cusco, el sábado 9 de septiembre a las 7 de la noche con la consigna de seguir peleando por el título del Torneo Clausura, certamen que tiene a los del Misti muy cerca del primer lugar.





