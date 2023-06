Melgar recibe este jueves a ADT de Tarma (EN VIVO | EN DIRECTO) por la primera fecha del Clausura de la Liga 1 Betsson 2023. El elenco de Mariano Soso está listo para el arranque del torneo, luego de dos semanas de preparación. Aunque la primera mitad del año no resultó como esperaban, el plantel está decidido a revertir esa racha y a sacar la mayor cantidad de puntos en los duelos que se avecinan. En tanto, el cuadro tarmeño vuelve a jugar de visita, aunque esta vez espera llevarse un triunfo.

Melgar y ADT se enfrentarán este jueves 22 de junio desde las 6:00 p.m. en el estadio Monumental de la UNSA. Para quienes quieran ver el compromiso en persona, las entradas siguen a la venta (en virtual y presencial), pero si lo tuyo es visualizarlo por televisión, el cotejo será transmitido por Liga 1 MAX y también vía streaming en Directv GO. Sigue las incidencias y el minuto a minuto en Depor.com.

Melgar vs. ADT: así llegan los equipos

Melgar llega a este cotejo, luego de un largo periodo de trabajo. Mariano Soso ha puesto mayor atención a la parte defensiva, debido a los errores que ha visualizado en los últimos encuentros del ‘Dominó'. Aunque su último partido salió victorioso, el cuadro arequipeño no puede confiarse, en especial, porque tiene en mente este choque de local contra ADT y luego frente a Olimpia, por la última jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

Eso sí, para lo que resta de la temporada ya no podrán contar con Pablo Magnín, luego de que el club anunciara su salida de la institución. Si bien no tuvo los minutos ni los goles esperados, el jugador admitió que se va con buenos recuerdos de su paso por Arequipa. “Me siento triste porque si la hubiera pasado mal me hubiera ido contento, yo no me quiero ir, pero me tengo que ir”, señaló.

En el caso de ADT, el equipo tiene una deuda pendiente con los partidos de visita. De los nueve compromisos que jugó en la primera mitad del año ha sumado solo de a tres en el choque contra Sport Huancayo, después solo tiene cuatro empates y cuatro derrotas. Justo para el partido de la fecha 19 del Apertura quedó igualado por 1-1 con Carlos A. Mannucci.

Pese a ello, el elenco de Tarma ha logrado mantenerse lejos de la zona de descenso, ya que hasta el momento suma 21 puntos y se ubica en el puesto 14 en la tabla acumulada. No obstante, deberá pelear los siguientes partidos que se le vengan, ya que la pelea para lo que resta de la temporada será más ardua.





