Melgar quedó a un paso de ganar el Torneo Apertura 2022, luego de la victoria por 1-0 sobre Atlético Grau, por la fecha 18. Tras el partido en Arequipa, Fernando Alloco, asistente técnico de los ‘Rojinegros’, resaltó el triunfo y reveló que estarán pendientes de la actuación de Sport Huancayo ante Universitario, que podría beneficiarlos con un empate, aunque tal vez no vean el choque.

“Intentamos hacer lo que buscamos siempre en todos lados. Queremos ser protagonistas del juego. Si bien sabíamos que nos enfrentamos a un rival ordenado, que sabemos cómo se desempeña, creo que fuimos superiores en las áreas”, explicó inicialmente el integrante del comando técnico de Néstor Lorenzo.

De la misma forma, Fernando Alloco lamentó la falta de eficacia en ofensiva del equipo durante las últimas fechas, aunque resaltó que lo importante es obtener los tres puntos. “Es claro que generamos varias llegadas y nos pasó como en el partido pasado, cuando no pudimos concretar todas las que tuvimos. En algún momento quebraremos eso, estamos trabajando en ello”, manifestó.

“La tarea es salir campeón, ganar 1-0 o 10-0 es lo mismo. Hoy teníamos que ganar en primera medida y buscamos los goles, como siempre, pero el objetivo principal era triunfar, y lo conseguimos”, agregó.

Por otro lado, el asistente de Melgar también alabó el apoyo de los hinchas en estas cruciales jornadas: “Agradecemos a la gente, siempre nos trataron de la mejor manera desde el primer día que llegamos aquí. Estamos contentos por cómo nos recibió la ciudad”.

Fernando Alloco y Martín Pérez Guedes declararon tras la victoria de Melgar. (Video: Virginia Siaden)

Finalmente, Fernando Alloco mencionó que tal vez no puedan observar el Sport Huancayo vs. Universitario (si empatan, Melgar ganará el Apertura), debido a la planificación del club. “Tenemos entrenamiento en estos días, no hay día libre. Igual estaremos pendientes del partido. Vamos a trabajar y recuperar jugadores para viajar a Colombia”, sentenció.





