Todo va quedando listo para el debut de Carlos Compagnucci en Universitario. Incluso, el DT ya tiene su primera nómina para que representen a los cremas en su duelo, de este domingo, frente a Sport Huancayo, en ‘La Incontrastable’, por la fecha 18 del Torneo Apertura.

En ese sentido, el entrenador decidió concentrar a José Carvallo, Diego Romero; Aldo Corzo, José Zevallos, Piero Guzmán, Federico Alonso, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán, Nelson Cabanillas; Jorge Murrugarra, Gerson Barreto, Alfonso Barco; Piero Quispe, Rodrigo Vilca, Andy Polo, Alberto Quintero, Alexander Succar y Alex Valera.

Universitario se despidió, de manera temprana, del título del Torneo Apertura, pero ello no ha sido motivo suficiente para que los estudiantiles bajes los brazos, ya que desean culminar de la mejor manera el certamen y afrontar el Clausura con otra mentalidad.

Con Carlos Compagnucci en el banquillo, los merengues intentarán luchar en la segunda parte del año por los primeros lugares y tentar el tan esperado título nacional, el mismo que no pueden celebrar desde diciembre de 2013.

Universitario vs. Huancayo: un duelo al todo o nada

Sport Huancayo no derrota a Universitario desde julio del 2018. En dicho partido, el ‘Rojo Matador’ ganó por 2-1, con anotaciones de Carlos Gonzáles y Marcio Valverde. Después, en marzo y junio del 2017 tiene dos victorias más, la primera por la mínima diferencia y la segunda por 2-1.

Los cremas no tendrán un duelo sencillo en Huancayo, pero esperan que los días trabajados den frutos y se pueda conseguir un resultado favorable. No obstante, el ‘Rojo Matador’ sabe que de no ganar, se quedan sin chances de pelear por el título del Apertura. La cita es este domingo a las 3:30 p.m.





