La futbolista peruana de 20 años llegó a mitad de temporada como refuerzo para el club que dirigió con éxito José Letelier.

Tras lograr el título nacional de la Liga Femenina 2025 con , la polifuncional futbolista de 20 años, Mía León, continuará su carrera deportiva en el de México.

Así lo confirmaron ambas instituciones a través de sus canales oficiales, luego del título blanquiazul, tras imponerse en el playoff final sobre Universitario.

DESPEDIDA DE ALIANZA LIMA

Una importante cantidad de hinchas blanquiazules le agradecieron por su aporte en la campaña y le desearon el mayor de los éxitos en su nuevo club.

ANUNCIO OFICIAL DE CRUZ AZUL

“Sus mayores virtudes son la capacidad de usar ambos pies, el control y la conducción de balón y su versatilidad. Puede jugar como mediocampista de contención apoyando a la defensa y el ataque, además de ocupar la defensa central en varias ocasiones. Llega con todo su potencial a La Noria, y es nuestro primer refuerzo de cara al Clausura 2026”, indicó el club cementero.

Cabe mencionar que si bien nació en Estados Unidos, es de padres peruanos, y decidió representar a la blanquirroja. Como profesional, debutó en 2024 en España en el Madrid CFF.

A mitad de 2025, llegó a Alianza Lima como refuerzo y, apenas unos meses después, despertó el interés de Cruz Azul que se hizo de sus servicios.

