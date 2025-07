En Universitario de Deportes una de las noticias más recurrentes es la posibilidad de salida de Jean Ferrari. El actual administrador del club recibió una propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero aún no toma una decisión final. De aceptarla, dejaría un puesto vacante en la institución y, rápidamente, comenzaron a rondar los nombres que podrían tomar el cargo. En ese sentido, surgió el nombre de Miguel Ángel Torres, ex futbolista y también identificado con el mundo crema, aunque existen algunos detalles que podrían frenar las intenciones.

Para Torres, la idea de tomar las riendas de Universitario no es esquiva; sin embargo, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, tiene contrato con la Federación Peruana de Fútbol, por lo que no podría ser elegido para asumir el cargo de administrador.

La misma fuente reveló que conversó con Miguel Ángel y, si bien no va a exponer públicamente su deseo por respeto a Jean Ferrari, le atrae la idea porque es hincha de Universitario de Deportes, sumado a que los seguidores de la institución han tomado como buena noticia esta posibilidad.

“Me dijo que a partir de ese rumor le ha gustado que la gente lo tome a bien porque consideran que es un perfil interesante. No se descartaría que si él toma la decisión de salir de la FPF y toma la posibilidad de postularse, puede ser porque le gusta la idea”, explicó.

En caso se de la salida de Jean Ferrari, Miguel Ángel Torres sí cuenta con todos los requisitos para ser nuevo administrador de Universitario de Deportes. Sumado a los estudios realizados, fue gestor deportivo de Sport Boys, uno de los requisitos para tomar la posta.

“Es licenciado de comunicación estratégica, máster en gestión deportiva, máster internacional en negocios y administración de fútbol y máster en gestión pública. Además, cumple con los requisitos porque estuvo 3 años y medio como gestor deportivo de Sport Boys. En primer lugar no es candidato, no lo han hecho candidato en ninguno de los grupos”, sentenció.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre su situación en Universitario?

En entrevista con RPP, Jean Ferrari reveló que “esta semana será clave” para definir su futuro en la institución. Eso sí, no descartó que su salida se de por temas de tranquilidad por problemas con la SUNAY y el poco respaldo hacia su gestión en los últimos años.

“He sentido por parte de la SUNAT falta de respaldo, falta de apoyo y consideración. Eso repercute en mi tranquilidad. Acá paso situaciones más que complejas por denuncias inventadas por Gremco. Me la paso defendiéndome y no he sentido respaldo”, dijo.

Además, agregó: “Me han llegado propuesta de afuera. Todo esto me hace meditar y evaluar. (...) Hoy podemos mencionar que hemos pagado, aproximadamente, 72 millones a SUNAT. No sé si algún club lo haya logrado, pero me sigue sorprendiendo la falta de compromiso conmigo y mi gestión, por todo lo que generamos en beneficio del estado”.

Jean Ferrari es administrador de Universitario. (Foto: Difusión)

