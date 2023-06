El último lunes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) declaró la nulidad de las resoluciones contra Alianza Lima, Binacional, Cienciano y Melgar, notificándoles que ya no se les abrirá un proceso disciplinario por no firmar la declaración jurada de la FPF ni el contrato con 1190 Sports. Si bien la CD-FPF precisó en otro documento que se llegó a esa decisión, debido a que no se había “dado consentimiento ni han autorizado a Secretaría Técnica a emitir resolución alguna respecto al inicio de este procedimiento”, esto no evitó que se despierte las alarmas en el Ministerio Público, el cual investiga posibles actos irregulares en la Federación Peruana de Fútbol.

Por ello, a través de la Disposición N° 19 se ordenó “recabar toda documentación e información referente a los indicios de actos irregulares cometidos por la Comisión Disciplinaria de la FPF, concerniente a las resoluciones de inicio de procedimiento disciplinario, en contra de los clubes deportivos Alianza Lima, FBC Melgar, Deportivo Binacional y Cienciano; en las instalaciones de la Comisión Disciplinaria”.

¿Los motivos? De acuerdo al documento publicado el último 6 de junio, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa tomó conocimiento de la resolución N° 21-CD-FPF-2023, donde se resolvió declarar la nulidad de oficio de todas y cada una de las resoluciones notificadas a los cuatro clubes mencionados, “referidas a las solicitudes de medidas disciplinarias por infracción a los Estatutos de la FPF relativos al campeonato Liga 1 Betsson 2023 y al Reglamento único de Justicia 2018″; así como de todos los comunicados hechos también por la Secretaria General de la FPF, respecto a este caso.

Con toda esa información, la Fiscalía precisó que “se puede advertir presuntos indicios de actos irregulares cometidos por la Comisión Disciplinaria de la FPF, institución deportiva que se viene viendo instrumentalizada por parte de Agustín Lozano y otros investigados por este Despacho Fiscal, por la presunta comisión del delito de Organización Criminal y otros, en perjuicio del Estado Peruano y otros”.

Asimismo, detallaron que “estos actos irregulares guardarían relación con la presente investigación (teoría del caso), ya que se presume la existencia de una presión ejercida por parte de la FPF hacia los clubes deportivos Alianza Lima, FBC Melgar, Deportivo Binacional y Cienciano, quien tendrían la calidad de agraviados”. Incluso, señalaron que “se presume la existencia de una posible falsificación, ya que la CD-FPF ha señalado que sus miembros no han dado su consentimiento ni autorización a Secretaría Técnica de emitir resolución respecto al inicio de un procedimiento disciplinario”.

Cabe señalar que la Fiscalía viene investigando a Agustín Lozano, así como a doce miembros más de su Junta Directiva, por presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada a la administración fraudulenta y otros delitos. De momento, ya han allanado las instalaciones de la FPF en dos oportunidades (el 2 de marzo y el 24 de mayo de este año), para recabar documentación e información relevante para la investigación que llevan a cabo.





