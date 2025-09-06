El fútbol peruano necesita de nuevos rostros y, en esa búsqueda, surgen muchos rumores de venta, interés o posibles salidas. El último en ser señalado fue Piero Cari, jugador de Alianza Lima que tiene 17 años. Su buen nivel lo llevó a ser convocado a la Selección Peruana; sin embargo, Néstor Gorosito (su actual DT) salió a poner ‘paños fríos’ a los comentarios que lo situaban en Europa.

En entrevista con Alianza Lima TV, Gorosito fue consultado por el presente de Cari y mostró su punto de vista: “Principalmente que terminen con mentiras, en el caso de Piero en especial. Jugó medio partido y que lo quiere Leverkusen y el Real Madrid. Que terminen con eso. Ya va a llegar el momento que lo venda”.

El ‘Pipo’ también se animó a brindarle un consejo al volante y a su entorno más cercano: “Si me dices que aconsejaría, que la familia mantenga los pies en la tierra, que Piero va a jugar en el exterior y en Europa tranquilamente, así como 15 años en la selección”.

Otro de los puntos a los que se refirió Néstor Gorosito fue a las constantes críticas por alinear jóvenes en momentos importantes. Esta situación tomó mayor énfasis en la Copa Libertadores y Sudamericana, cuando -a pesar de tener otros nombres de experiencia- el estratega hizo debutar a Piero Cari.

“Éramos criticados por poner en algunos partidos a Piero Cari con 17 años y después terminó hoy en la selección... Piero ya necesita jugar. Entonces, si nosotros lo vamos atrasando, se va a ir frenando. Necesitamos acompañarlo para su crecimiento, pero es porque se lo merece. Si él baja de rendimiento, saldrá y vendrá otro chico, siempre y cuando se lo merezcan”, destacó.

El presente de Alianza Lima

Alianza Lima se mantiene vigente en la Copa Sudamericana y jugará los cuartos de final ante Universidad de Chile. En relación a la participación internacional, Gorosito destacó que era parte de los objetivos trazados y se encuentra firme en ir también por título nacional en la Liga 1.

“Uno sabe que es un club grande, pero al venir y trabajar ves que es el más grande del país. Este año hemos vuelto a insertar a Alianza en el plano internacional y eso es muy importante. Vinimos para tratar de ganar el torneo, no solo para pelearlo. Nos gustaba el desafío, y las veces que salimos al exterior nos fue bien. Queremos que acá sea igual”, contó.

En relación a su idea de juego: “Entendemos el fútbol desde el trabajo, pero principalmente desde la ofensiva. Hemos sacado más puntos de visita que los demás y en copas internacionales intentamos jugar igual que de local. Pensamos que es más probable ganar cuando atacas que cuando defiendes”.

