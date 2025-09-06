El 2025 significó el año de destape para Erick Noriega y es que, tras ser uno de los más destacados en Alianza Lima, consiguió el anhelado salto internacional. Con 23 años de edad fue fichado por Gremio y ya debutó en el Brasileirao, generando gratas impresiones. El actual convocado a la Selección Peruana no solo mostró un alza en cuanto a rendimiento futbolístico porque su valor de mercado también se elevó, colocándolo como uno de los mejores peruanos.

De acuerdo al portal Transfermarkt, la nueva actualización de mes de agosto mostró que Erick Noriega pasó de tener un valor de mercado de 500 mil euros a dos millones. Sí, una gran cifra que refleja la temporada del versátil peruano que se desempeña tanto en defensa como en el mediocampo, situación que le brindó oportunidades en Gremio.

La razón de esta alza son sus buenas actuaciones a nivel internacional con Alianza Lima, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Además, su convocatoria a la Selección Peruana y debut influyen en este tipo de situaciones. Para el ‘Samurai’, la premisa será seguir incrementando este factor.

El pasado domingo 31 de agosto, Noriega tuvo su primer partido con Gremio ante Flamengo. Producto de una serie de lesiones en la plantilla, Mano Menezes (DT) decidió colocarlo como defensa y no decepcionó. Cabe resaltar que el estratega fue quien pidió su fichaje, luego de enfrentarlo cuando era parte de Alianza Lima en el play-off de la Copa Sudamericana.

Erick Noriega debutó con Gremio en el empate 1-1 ante Flamengo con el Brasileirao. (Foto: Gremio FBPA)

Con el valor de dos millones, Noriega se coloca como uno de los peruanos mejor cotizados en el mercado. Sus 23 años lo ponen como el más joven de esta pequeña lista que es liderada por Oliver Sonne con 2,7 millones, tras su fichaje por Burnley a inicios de 2025 y continuidad en Premier League.

En lo que respecta a su presente, Erick Noriega fue titular en el partido de Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026. Si bien este choque significó el fin de posibilidades de la Bicolor por ir a la próxima Copa del Mundo, el ‘Samurai’ tuvo participación activa en el mediocampo.

Desde el comando técnico del equipo de todos contemplan usarlo para el choque ante Paraguay del próximo martes 9 de setiembre, luego de comprobar que no está lesionado (salió cambiado en Montevideo) y encaja en el sistema e idea que plantea Óscar Ibáñez para enfrentar el último choque del ciclo.

Erick Noriega. (Foto: ITEA Sports)

Cuando culmine la fecha FIFA, Noriega volverá a integrarse a Gremio y podría tener actividad lo más pronto posible porque el ‘Tricolor’ jugará el sábado 13 de setiembre ante Mirassol, en una nueva fecha del Brasileirao, torneo en el que se ubican en el puesto 13 con 25 puntos, solo tres arriba de la zona de descenso.

