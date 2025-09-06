Ignacio Buse campeón del Challenger de Sevilla. (Video: Challenger)
Con un gran desempeño, el tenista peruano venció por 2-1 a Genaro Olivieri y llega en un buen momento al partido de Copa Davis. En medio de esta contienda, tuvo que ser atendido por una molestia en la rodilla.

Noticia en desarrollo...

