Nestor Gorosito sobre las injusticias que siente que le ocurrieron a Alianza Lima en la Liga 1 | VIDEO: Alianza Lima

incómodo con el torneo local. El técnico argentino, que recientemente fue confirmado en el banquillo de para la próxima temporada, no se guardó nada al analizar lo que fue el desempeño del cuadro blanquiazul en la . Si bien se mostró satisfecho por el esfuerzo de sus jugadores y la respuesta del equipo en momentos difíciles, dejó en claro que no todo depende del rendimiento deportivo. Para él, las reglas del juego no se aplican igual para todos los clubes, y esa situación ha sido una piedra constante en el camino de los íntimos durante el año.

Consciente de las altas exigencias que siempre rodean a Alianza Lima, Nestor Gorosito reconoció que el equipo tiene que acostumbrarse a competir en contextos adversos, pero al mismo tiempo pidió que exista justicia para todos. Su discurso, directo y firme, refleja una molestia acumulada en los que, según sus palabras, las decisiones arbitrales y administrativas no siempre fueron equitativas.

Durante la conferencia por su renovación, ‘Pipo’ fue tajante al hablar del trato que reciben los clubes en el torneo local. “Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos”, comentó, marcando el tono de su reclamo. Sin embargo, también hizo hincapié en que Alianza Lima debe sobreponerse a las dificultades y no usar las injusticias como excusa para dejar de pelear por los títulos.

Nota en desarrollo

