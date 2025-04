Alianza Lima estuvo a nada de vencer a Universitario de Deportes con un jugador menos, pero José Rivera apareció con en los instantes finales del partido para aguarle la fiesta a los locales. Tras el pitazo final en Matute, Néstor Gorosito mantuvo la calma respecto al rendimiento de sus dirigidos y valoró el resultado por el contexto que le tocó afrontar a raíz de la inferioridad numérica.

Ya en conferencia de prensa y con la cabeza fría, ‘Pipo’ se refirió a la expulsión de Pablo Lavandeira a los 16′, luego de un pisotón sobre la pierna de Jorge Murrugarra que necesitó ser revisada por Daniel Ureta en el VAR. Según consideró el entrenador argentino, el volante no tenía donde pisar y la repetición del videoarbitraje dejó otra imagen de la acción al revisarse en cámara lenta.

“Es difícil analizar en cámara lenta, así parece todo que sí, pero él no tiene donde pisar, hay que analizar porque el referí le dice a Pablo (Lavandeira) que no es para roja, es para amarilla porque él no puede pisar. No fue que lo pisó a propósito, pero ya está”, sostuvo ante los medios de comunicación.

Por otra parte, Gorosito habló sobre el trámite del partido y la leve superioridad que tuvieron con respecto a Universitario, considerando que estaban jugando con un futbolista menos. El estratega blanquiazul apuntó a seguir por ese camino pensando en la Copa Libertadores, donde tendrá un difícil reto este jueves ante São Paulo.

“Teniendo la camiseta de Alianza siempre es obligación tratar de ganar. Yo creo que el equipo va dando pasos hacia adelante muy importantes y es la segunda fecha de la Libertadores, de la forma que jugamos hoy era de la forma que veníamos jugando y es la forma que tenemos que mantener”, agregó.

En otro momento de su comparecencia con la prensa, el entrenador de 60 años fue consultado sobre los festejos airados de Fabián Bustos luego del gol del empate de Universitario. Y es que técnico de la ‘U’ le gritó el tanto a los hinchas que estaban en la tribuna de occidente, generando más de una polémica en la transmisión y redes sociales.

“Cada uno obra como le parece, yo no soy quién para juzgar lo que hacen los demás. El cariño me lo quiero ganar del hincha de Alianza por los resultados, no por hablar mal de un colega. Cada uno es dueño de hacer lo que le parece, no sé si está bien o está mal pero es un terreno que no me corresponde”, opinó.

Con este 1-1 en casa, Alianza Lima registró 13 puntos en el Torneo Apertura y se ubica cuarto en la tabla de posiciones, a cinco unidades de Melgar que se mantiene como líder con un partido menos. En La Victoria hay muchas dudas, pero por ahora tienen que pensar en su visita a São Paulo, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se vienen días movidos para los íntimos.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Universitario en Matute, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a São Paulo, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 10 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, conocido como Morumbi.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

