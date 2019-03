Nicolás Córdova tras la derrota ante Binacional: "Andy Polar es el mejor jugador que he visto" [VIDEO]

Se planificó todo desde Lima pero Universitario de Deportes no pudo llevar a la práctica todo lo ensayado y perdió por 4-2 ante Binacional. Nicolás Córdova explicó las causas de la derrota, dijo que nada está dicho hasta final de año y habló de Andy Polar.

"La diferencia entre un equipo y otro es que ellos hicieron los goles mientras que nosotros no fuimos contundentes en las ocasiones que generamos. La forma de jugar de ellos acomoda mucho en la altura, a nosotros nos desacomodó la altura pues la gran mayoría de nuestros jugadores no están acostumbrados y eso se notó", dijo el DT en conferencia de prensa tras el partido.



Nicolás Córdova en conferencia de prensa. (Prensa 'U')

"Hace tres fechas estábamos a un punto de la punta, pero tuvimos esta seguidilla de partidos, con dos en altura y uno donde tendríamos que haber llevado el triunfo no lo logramos. El campeonato es sumamente exigente, hay equipos con una gran propuesta y Binacional es uno de ellos, tiene muy merecido lo que está viviendo", explicó el entrenador.

El entrenador de Universitario de Deportes afirmó que el título se gana o se pierde a final de año y que hay mucho recorrido por delante. "No es positivo perder puntos, nos ha costado mucho jugar en la altura, sobre todo por nuestra forma de jugar porque estamos acostumbrados a hacer presión intensa", afirmo.

"No me sorprende nada lo que pasó porque sabíamos que era un equipo sumamente complicado que utiliza muy bien la altura. De los 7 partidos que he dirigido este año, creo que Andy Polar es el mejor jugador que he visto. Nos hemos enfrentado a un muy buen equipo, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para volver a estar donde estábamos tres fechas atrás", finalizó el entrenador.

Nicolás Córdova elogió a Andy Polar. (Prensa 'U')

► ¡Increíble! Jugadores de Binacional pidieron VAR en el penal cobrado para Universitario [VIDEO]



► Universitario de Deportes perdió ante Binacional y los memes no se hicieron esperar en redes [FOTOS]



► Hinchas de Alianza Lima alentaron a Binacional en el duelo contra Universitario [FOTOS]



► Es infalible: Germán Denis marcó nuevo golazo de penal para Universitario [VIDEO]