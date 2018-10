Universitario de Deportes derrotó por 2 a 0 a Sport Rosario y se ubicó en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Pero eso poco le interesa al DT crema Nicolás Córdova. El chileno sabe que la mira está puesta en el acumulado y que el objetivo es otro, salvar al equipo del descenso.

"La tabla del Torneo Clausura me interesa muy poco, el objetivo por el cual estoy aquí aún no se cumple. Si se cumple antes de que acabe el torneo seguro eso nos va a permitir aspirar a un poco más, pero hoy me interesa adquirir esos puntos que nos faltan para poder salvarnos", dijo en conferencia de prensa tras el triunfo.

"La distancia que hemos generado son dos partidos con Sport Rosario (seis puntos de diferencia en la tabla acumulada) y eso es importante, pero la tranquilidad uno la va a obtener únicamente cuando logres el puntaje que te permita estar salvado. Hemos dado un gran paso este fin de semana. Hay que seguir con esta humildad", añadió el entrenador.

El director técnico de Universitario de Deportes dijo que hay un antes y un después del partido ante Sport Huancayo por lo que se generó a la salida del hotel. "Fue una carga adrenalínica muy importante", apuntó.

"Obviamente, el ganar te va a dejar trabajar con tranquilidad y el jugador va adquiriendo confianza en su medio, con más tiempo de trabajo las cosas salen más naturales", comentó. Ahora Universitario de Deportes visitará a Sport Boys, el sábado a las 8 de la noche, en el Estadio Nacional.

