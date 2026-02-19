El debate sobre el fútbol peruano sigue generando fuertes críticas entre las figuras históricas. Esta vez, Nolberto Solano alzó la voz para mostrar su total rechazo a la regla que permite hasta siete extranjeros por equipo en la Liga 1. Fiel a su estilo directo, el exjugador no se guardó nada y apuntó contra la dirigencia de los clubes, acusándolos de buscar el camino fácil y descuidar a los nuevos talentos. Además, aprovechó el momento para hablar sobre su dura salida de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dejando en claro que su sinceridad le costó muy caro.

La reciente ampliación del cupo ha causado mucha preocupación entre quienes conocen de cerca el trabajo con menores. Para Solano, esta decisión refleja la poca voluntad de los dirigentes por construir proyectos a largo plazo y destapa un problema mayor que también se vive dentro del máximo ente de nuestro balompié.

Su queja principal apuntó a la falta de trabajo en las canteras de los equipos. “No estábamos de acuerdo con cuatro, con cinco... ¿Cómo no estábamos de acuerdo con siete? Ese es el ocioso, el que no quiere invertir. ¡Ah, compadre, vamos a meter siete!”, señaló con molestia en Modo Fútbol, dejando en claro que es una salida facilista.

Nolberto Solano sigue la experiencia como Dt en Pakistán. (Foto: FPF)

Para el exmediocampista, la obsesión por salir campeones ciega a los equipos grandes. “Alianza desesperada por ganarle la copa a la U. La U desesperada por ganarle a Alianza... Pero después no hay interés de ver quién va a aparecer. Vamos a pasar momentos difíciles”, alertó sobre el oscuro futuro que nos espera.

‘Ñol’ también rompió el mito de que al jugador peruano le falta físico para competir. “Saquémonos eso. No pasa por biotipo... Yo pesaba 60 o 70 kilos cuando jugaba. Hay que jugar con la cabeza, ser inteligente, tener técnica”, recordó, asegurando que la calidad siempre debe ser lo primero y el físico llega después.

Nolberto Solano dejó la FPF en el 2020. (Foto: FPF)

¿Por qué dejó su puesto en la FPF?

Esa misma claridad para decir las cosas es la que, según él, lo dejó fuera del proyecto de la selección nacional. “Siempre lo digo, lo he comentado, por eso me ha costado en la federación que me corten la cabeza”, confesó, para luego entrar en detalles sobre cómo percibe su relación actual con la directiva de la Videna.

Solano recordó sus años de trabajo y su trato con las autoridades. “Tengo mucha amistad con Jean Ferrari... pero uno percibe, tú te das cuenta. Fui un privilegiado de estar con Ricardo (Gareca), de aprender muchísimo de todo ese gran momento”, comentó, mostrándose agradecido por esa etapa ganadora pero consciente de su realidad actual.

Sin embargo, cerró con una fuerte crítica hacia quienes toman las decisiones hoy en día y cómo eligen a los técnicos. “Es momento para que venga otro... pero después no te valoran. Viene, trae uno... pareciera que dicen: vamos a traer a este que es tranquilo, no hace nada”, sentenció con evidente decepción por el trato recibido.

TE PUEDE INTERESAR