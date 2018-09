Pablo Bengoechea: "A Maximiliano Lemos lo conozco desde que nació. Yo tengo  solo un yerno"

Por primera vez en la temporada Pablo Bengoechea se animó a hablar de su vínculo con el volante de Alianza Lima , Maximiliano Lemos. El DT había dicho que solo comentaría de temas futbolísticos sobre su 'pupilo', pero finalmente decidió abordar el tema.

"Voy a hablar sobre el parentesco que tenemos: Yo tengo tres hijas y solo una de ellas está casada. Tengo solo un yerno que se llama Ramiro Gonzales. A Lemos lo conozcó desde que nació, es de mi ciudad y conozco a sus padres", dijo Bengoechea en RPP.

Además, el ex '10' de Peñarol dio los motivos por los que lo trajo a Alianza Lima a inicios de año. "Lo vi crecer deportivamente y consideré que es un volante con buen manejo de pelota, con buena ejecución de pelota quieta y que se adaptaba al presupuesto", agregó.

Asimismo, consultado por este diario, el mismo Mximiliano Lemos también reveló que no es el yerno de Pablo Bengochea como muchos señalan pues esa denominación se da solo cuando una pareja de novios se casa.

"Lo que pasa es que me dicen yerno, qué significa ser yerno, yo no estoy casado con nadie, yerno de quién. Yo tengo una novia un montón de tiempo pero no estoy casado. Es el morbo que se generó, es lo más fácil también, generar todo en torno a una situación", comentó Lemos a Depor.