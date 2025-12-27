El uruguayo Pablo Bossi se encuentra en negociaciones avanzadas para convertirse en el nuevo director técnico de Técnico Universitario de Ecuador. Tras la salida de su anterior comando técnico, la directiva del club de la ciudad de Ambato ha puesto la mira en Bossi, quien tiene una amplia experiencia en el fútbol peruano, transitando por distintos clubes de Liga 1, Liga 2 y también en la Federación Peruana de Fútbol. El DT conversó con medios ecuatorianos y señaló que está muy cerca de llegar a un acuerdo para dirigir por primera vez en el país vecino.

“Es un club referente porque estuve con la selección de Perú en Ambato y lo sentí. Entiendo que Técnico se va a quedar en la Serie A. Me gustaría iniciar la pretemporada ya el 7 de enero. Mi empresario me dice que las conversaciones están avanzadas, esperamos cerrar la próxima semana. Soy un DT ofensivo, en Técnico hay que recuperar ese estilo”, declaró Pablo Bossi en ABC Deportivo de Ecuador.

A la espera de una resolución total y de ver en qué categoría competirá en 2026, en Técnico Universitario todo es duda e incertidumbre. Ocurre que el ‘Rodillo Rojo’ y 9 de Octubre están en disputa administrativa y legal por un cupo en la Serie A de la Liga Pro para la temporada 2026. 9 de octubre, que disputó la Serie B, reclama su derecho de ascender, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol podría cambiar el reglamento, que sigue en revisión, y mantener a Técnico Universitario en la Serie A.

Sin embargo, Bossi llegó a un acuerdo para dirigir al ‘Rodillo Rojo’ ya sea en la Serie A o Serie B. De esta manera, continuar su carrera en Ecuador luego de 14 años en el fútbol peruano. El uruguayo llegó por primera vez al país en 2011 como preparador físico en el comando técnico encabezado por Roberto Arrelucea en Real Garcilaso, hoy Cusco FC. Al año siguiente, tuvo el mismo cargo en la Selección Peruana Sub-17, donde el entrenador principal era Julio García.

Pablo Bossi dejó de ser técnico de UTC en agosto de este año. (Foto: Getty Images)

Luego fue preparador físico en Cobresol y León de Huánuco, hasta que en 2013 comenzó a trabajar como entrenador principal: Sport Boys, Sport Loreto y Alfonso Ugarte fueron sus primeras experiencias como cabeza de comando técnico. En 2016 asumió como Coordinador de Divisiones Menores en Carlos A. Mannucci y en 2017 ocupó el mismo cargo en Universitario de Deportes, labor que asumió durante tres años.

En 2021 fue jefe de scouting de la Federación Peruana de Fútbol y en 2023, tras un breve regreso a Carlos A. Mannucci, volvió a trabajar como entrenador principal a principios del 2024, al mando de Los Chankas. Este año arrancó haciendo la pretemporada en Bentín Tacna Heroica de Tacna, en Liga 2, pero no llegó a debutar porque recibió el llamado de UTC para mantenerse en Liga 1. Sin embargo, debido a los malos resultados, fue cesado en el Torneo Clausura.

El reto que encontraría en Ecuador es considerable, ya que Técnico Universitario busca sacudirse de un 2025 irregular. Durante la última temporada, el equipo sufrió para encontrar consistencia en la Liga Pro, y no pudo superar a Manta y Mushuc Runa en la liguilla por el descenso. Es decir, junto a Vinotinto, que ocupó el último lugar en dicha liguilla, quedaron en zona de descenso en la tabla de posiciones, aunque la FEF mantiene el suspenso con respecto a esta definición.

De concretarse su llegada, el objetivo de Bossi será hacerse de un nombre en la ciudad de Ambato y en el fútbol de Ecuador. Toda la experiencia conseguida en su largo paso en el fútbol peruano podrá servirle para competir en la exigente liga ecuatoriana, que dominan Independiente del Valle, Barcelona, LDU y Emelec, que no pasa por un buen momento deportivo.

Independiente del Valle es el actual campeón de la Liga Pro de Ecuador. (Foto: FEF)

