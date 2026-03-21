El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede fue protagonista en los últimos días tras revelarse que recibió una oferta formal de San Lorenzo. Sin embargo, cuando todo apuntaba a su salida, el DT confirmó el motivo por el que decidió quedarse en el cuadro de La Victoria.

En medio de los rumores que lo vinculaban con el fútbol argentino, Guede rompió su silencio luego del triunfo de Alianza Lima ante Juan Pablo II y aclaró su situación. El estratega tomó con humor las versiones que circulaban, pero dejó en claro que nunca dudó de su decisión final.

El propio entrenador explicó que la propuesta sí existió, pero no llegó directamente a él, sino a través de su entorno. “Mi representante recibió una oferta”, señaló, confirmando así el interés concreto del ‘Ciclón’ por sumarlo a su banquillo.

A pesar de ello, Guede fue tajante al momento de elegir. El argentino decidió quedarse en La Victoria por el fuerte vínculo que ha construido con el plantel y el entorno del club, algo que consideró clave en este momento de la temporada.

Uno de los principales motivos que inclinó la balanza fue el compromiso mutuo con sus jugadores, el argentino destacó la conexión que existe dentro del grupo, así como la relación con la hinchada, factores que terminaron pesando más que cualquier oferta del exterior.

Además, desde Argentina ya se daba casi por cerrada su llegada a San Lorenzo. Incluso, algunos medios señalaban que existía un acuerdo de palabra, pero la situación dio una vuelta de 360.

Finalmente, el técnico optó por respetar su contrato con Alianza Lima, el cual se extiende hasta finales de 2026, reafirmando su compromiso con el proyecto deportivo que lidera y con el objetivo trazado desde el inicio de la temporada: salir campeón nacional.

Lo que se viene para Alianza Lima:

Con esta victoria ante Juan Pablo II, Alianza Lima se coloca como líder del Torneo Apertura, superando a Los Chankas. Luego de ello, se viene el parón por la fecha FIFA hasta la primera semana de abril, cuando su siguiente rival será Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano.

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