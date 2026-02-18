Lo que parecía haber quedado solo en una anécdota caliente de la primera jornada terminó convirtiéndose en un golpe duro para FC Cajamarca. El empate vibrante en Chongoyape dejó goles, polémicas y un ambiente cargado de tensión que se trasladó más allá del pitazo final. En medio de ese contexto, las reacciones de algunos protagonistas no pasaron desapercibidas para las autoridades del campeonato. Días después, cuando el equipo ya se enfocaba en sus siguientes compromisos del Torneo Apertura, llegó una notificación que cambia el panorama del plantel. El protagonista de esta historia es Pablo Lavandeira, uno de los referentes del cuadro cajamarquino, quien ahora deberá afrontar las consecuencias disciplinarias.

El mediocampista de FC Cajamarca fue sancionado con cuatro fechas de suspensión tras los incidentes ocurridos en el duelo ante Juan Pablo II, correspondiente a la primera jornada del campeonato.

Durante ese encuentro, que terminó igualado 3-3, el arbitraje estuvo en el centro del debate. El juez Daniel Ureta cobró tres penales y expulsó a Pablo Míguez luego de revisar una jugada en el VAR, decisión que generó reclamos inmediatos por parte del conjunto visitante.

En ese contexto, Lavandeira protagonizó un momento de fuerte tensión al encarar al cuarto árbitro con un reclamo airado. Las imágenes registradas a ras de campo mostraron su evidente molestia por las decisiones arbitrales y sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Pablo Lavandeira. (Foto: FC Cajamarca)

El volante expresó frases duras contra la conducción del partido y cuestionó lo que, a su entender, venía ocurriendo dentro del fútbol peruano. Ese comportamiento fue evaluado posteriormente por las instancias disciplinarias de la Liga 1.

Aunque en las primeras fechas posteriores continuó siendo considerado con normalidad, la sanción empezará a regir desde la jornada 4. Esto significa que no podrá ser convocado por el comando técnico en los próximos cuatro compromisos del Torneo Apertura.

La ausencia representa una baja sensible para el equipo, considerando el peso que tiene Lavandeira en el mediocampo y su liderazgo dentro del plantel. El futbolista venía siendo pieza habitual en el esquema y ahora el entrenador deberá buscar alternativas.

El siguiente reto del cuadro cajamarquino será ante FBC Melgar, en el Estadio Héroes de San Ramón, un partido clave para sus aspiraciones en este arranque de campeonato. Sin su jugador, el equipo afrontará un desafío adicional mientras espera que el jugador cumpla su castigo y vuelva a estar disponible.

