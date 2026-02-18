Si bien Alianza Lima registra dos triunfos y un empate en el arranque del Torneo Apertura 2026, la prematura eliminación de la Copa Libertadores sigue siendo un golpe difícil de asimilar en la interna del conjunto victoriano, sobre todo porque el funcionamiento del equipo al mando de Pablo Guede sigue sin dar respuestas positivas. Ahora se viene el encuentro frente a Sport Boys y la continuidad del argentino no está asegurada.

Pese que a hace unos días Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, respaldó públicamente a Pablo Guede, en las últimas horas esta situación ha tomado un curso diferente y todo podría cambiar luego del compromiso ante la ‘Misilera’. Y no solo estamos hablando de un resultado positivo en Matute, sino de un triunfo convincente y que no deje atenuantes.

Según informó el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol, desde las altas esferas de Alianza Lima están dudando de que la permanencia de Guede sea lo mejor para el club y estarán al tanto de lo ocurra este viernes en el Estadio Alejandro Villanueva. Más allá del respaldo del área deportiva, los principales acreedores de la institución están mirando hacia otra dirección.

En ese sentido, si es que finalmente se termina concretando la salida del entrenador argentino, ya existe un nombre en carpeta que tiene todos los boletos para ponerse el buzo si se dan las condiciones para su interinato: Wilmar Valencia, quien por estos días tiene el cargo de director de la Unidad Técnica de Menores de Alianza Lima.

Esta no sería la primera vez que ‘Bam-Bam’ asuma el cargo de director técnico del primer equipo íntimo, pues ya estuvo en el banquillo en el 2005 y 2013. Por ahora, todo esto es una posibilidad latente, que se irá cocinando conforme transcurran los días y los ánimos en tienda blanquiazul tomen un curso diferente al actual.

Sport Boys llega a este partido después de vencer por 1-0 Atlético Grau, por lo que pisarán el Alejandro Villanueva motivados en dar un golpe que sería duro para la vereda de enfrente. Alianza Lima empató sin goles en su última visita a Alianza Atlético e, Independientemente del resultado, el rendimiento del equipo estuvo por debajo de lo esperado. Pablo Guede deberá ajustar muchas de sus decisiones para no estar contra las cuerdas.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate sin goles ante Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 20 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

