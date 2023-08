No cabe duda que Pablo Lavandeira atraviesa un gran presente futbolístico. Y es que desde arribo a Melgar, el mediocampista de 33 años registra dos anotaciones y dos asistencias con el ‘Dominó', convirtiéndolo en una de las principales figuras del equipo de Mariano Soso. Eso sí, en el duelo ante Sport Boys, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, el volante uruguayo nacionalizado peruano, volvió a destacar con una nueva anotación. Tras ello, el exAlianza Lima se mostró contento por el buen presente del conjunto rojinegro y señaló que esperan continuar en la pelea por el título. Asimismo, habló sobre la delicada situación del cuadro blanquiazul, que no suma una victoria desde hace cuatro fechas.

“Después de la victoria de Sporting Cristal, teníamos que ganar para seguir prendido en la punta. Así como lo manifesto el DT de ellos (Tiago Nunes), será un partido que se decidirá sobre el final, punto a punto. En esa pelea estamos para seguir creciendo y encontrar los resultados que nos lleven hacia el final del Clausura con la posibilidad de ganarlo”, fueron las primeras palabras de ‘Lava’ a los medios de comunicación.

Asimismo, sostuvo: “Más allá de aprovechar los errores, dominamos ampliamente el primer tiempo. Después, es verdad que en una falla defensiva de ellos encontramos la ventaja inicial, pero en resumen, el dominio hizo que nos quedemos con los tres puntos”.

Consultado sobre su rápido proceso de adaptación en Melgar, Pablo Lavandeira se mostró contento por el buen ambiente que hay en el equipo arequipeño. “Estoy muy contento por cómo me han recibido. Se hace mucho más fácil la adaptación cuando un equipo tiene una idea de juego, cuando hay un cuerpo técnico que te exije día a día y te valora los esfuerzos. Siempre que todo eso viene acompañado de resultado, todo es mucho más sencillo”, aseveró.

Sobre el presente de Alianza Lima

Otro de los temas que tocó Pablo Lavandeira fue sobre el presente de Alianza Lima. A pesar de que viste los colores rojinegros, el volante de 33 años espera que el conjunto blanquiazul vuelva a tener el nivel que lo hizo ganar el Torneo Apertura 2023 de la Liga 1 Betsson.

“Yo no tengo que dar opiniones, ya que no estoy más en el club. Evidentemente no me gusta lo que está pasando, no lo merece el club ni sus hinchas, pero Alianza es muy grande. Estoy seguro que van a salir adelante, como lo hicieron anteriormente con momentos más complicados. La salida del entrenador tampoco es algo que me agrade. Siempre pienso en el bien del club y espero que encuentren el camino para volver a ser lo que han sido en estos últimos años”, señaló.

Finalmente, habló sobre la fecha 16 del Torneo Clausura, donde le tocará enfrentarse ante Alianza Lima en Matute. “Sentimientos encontrados obviamente porque me vuelvo a encontrar con la gente. Hoy me toca defender la camiseta de Melgar y daré todo por la camiseta ese día. Defenderé los intereses de este grupo de jugadores”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR