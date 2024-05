A comienzos de enero, Alejandro Duarte se marchó de Sporting Cristal en busca de más minutos y recaló en la Liga Deportiva Alajuelense de la Primera División de Costa Rica. Su préstamo fue solo por seis meses, pero desde que llegó a dicho club no ha podido sumar un solo partido y está relegado en el banquillo de suplentes. Bajo ese contexto, dentro de poco volverá al cuadro rimense e intentará ganarse un espacio dentro de la consideración de Enderson Moreira.

En una reciente entrevista con el programa En Las Canchas, el guardameta de 30 años relató cómo se dio su cesión y las aspiraciones que tuvo al llegar al balompié tico. “La verdad llegue acá a Costa Rica finales de enero y vengo a préstamo de mi club Sporting Cristal. Yo llevaba dos años en el club y buscando opciones salió lo de Costa Rica”, sostuvo.

Asimismo, recordó que previo a su arribo a Alajuelense conversó con el director técnico en ese momento, el mexicano Andrés Carevic, quien lo animó a llegar al equipo y le manifestó su deseo de que se sume a su proyecto deportivo. No obstante, con el correr de las semanas Duarte se mantuvo como suplente, algo que no cambió con la llegada del actual entrenador, el costarricense Alexandre Borges.

“Conversé con el técnico antes de venir y bueno él tenía la idea que yo venga y pueda jugar varios partidos, que me puedan ver y bueno, al final vine. Igual creo que viene siendo una buena experiencia, acaba en un mes mi préstamo”, comentó Alejandro, quien tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2025.

Ahora que dentro de poco vence su préstamo en Alajuelense, el exportero de la Universidad San Martín de Porres volverá con todo a Sporting Cristal y su principal objetivo será adueñarse del arco. Si bien hoy el titular es Renato Solís –cuestionado por sus recientes errores bajo los tres palos–, consideró que tiene las condiciones suficientes como para pelearle el puesto y llenarle los ojos a Enderson Moreira.

“Creo que esta experiencia de salir y aparte que no haya salido como yo quise, de no haber podido sumar minutos me va a hacer volver con más ganas a Sporting Cristal. Además de tener más hambre de poder recuperar mi puesto”, puntualizó Duarte. Recordemos que ‘Alejo’ llegó al combinado bajopontino en enero del 2021, después de haber tenido un breve paso por Sportivo Luqueño de Paraguay.





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de vencer por 4-1 a Unión Comercio, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Por ahora no tiene fecha ni horario programado.

Debido a que en la última jornada se definirá al ganador de este primer certamen de la temporada, la Liga Profesional de Fútbol tendrá que establecer una programación en donde algunos partidos se disputarán en simultáneo, tales como el de los bajopontinos y el de Universitario de Deportes frente a Los Chankas. Bajo este contexto, los cerveceros necesitan que la ‘U’ tropiece en Cusco ante Cienciano, dejándoles el panorama ideal para depender de sí mismos.





