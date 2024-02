Las lesiones han sido un problema recurrente en la carrera de Pablo Sabbag desde su llegada a Alianza Lima. El delantero colombiano - con nacionalidad de Siria - no ha debutado aún en la Liga 1 Te Apuesto con los blanquiazules y, de acuerdo al diagnóstico de su operación, tendría cerca de dos meses sin actividad por un problema en el tobillo. Precisamente, apareció a través de redes sociales para dejar un mensaje sobre su sentir ante la última intervención que pasó.

“¿Por qué me sucede esto a mí? Aunque ahora me encuentre cuestionando el porqué de está situación y ¿Por qué me sucede esto a mí? Aunque ahora me encuentre cuestionando el porqué de esta situación y no poder encontrar las respuestas adecuadas, quiero que sepan que estoy comprometido a enfrentarlas con la mejor actitud posible”, escribió.

“La frustración de hoy no estar al 100% quizás es parte del juego, pero quiero que sepan que nada me detendrá. Estoy listo para superar cualquier adversidad con una mentalidad positiva y la convicción de que el éxito siempre está a mi alcance”, agregó en su cuenta de Instagram.

Con 26 años de edad, Pablo apuntaba a ser el delantero principal del equipo junto a Cecilio Waterman. Sin embargo, por ahora no ha podido tener contacto con el equipo, recordando que estuve en la Copa de Asia, defendiendo la camiseta de la Selección de Siria. Asimismo, reafirmó que está 100% comprometido con el equipo.

“Me comprometo a superar estos momentos difíciles y regresar a las canchas más fuerte que nunca. ¿Quizás dios me puso este desafío en mi camino? La verdad, solo el tiempo tendrá las respuestas… Mientras tanto, afirmo con certeza que soy un ganador, y saldré victorioso de esta situación y que mi cariño por esta camiseta y amor incondicional por el futbol es lo que me mantiene en pie y nada ni nadie me detendrá”, finalizó.

¿Por qué viajó Sabbag a Estados Unidos?

Pablo Sabbag decidió viajar a Estados Unidos a someterse a una operación en la zona del tobillo izquierdo debido a que sufrió una nueva lesión cuando militaba la Copa de Asia con la selección de Siria. En principio, Alianza Lima le realizó evaluaciones tras su regreso en los primeros días de febrero y se supo que el diagnóstico fue una lesión osteocondral.

Luego se le realizaron otras evaluaciones sobre las que se pudo conocer que el futbolista estaría fuera de las canchas durante seis a ocho semanas, en tiempo aproximado. Por su parte, Pablo Sabbag decidió volar a Estados Unidos a tener una segunda opinión sobre la lesión. El futbolista retornará a Lima a realizar su recuperación.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de perder por 1-0 a manos de Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Unión Comercio por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 18 de febrero desde las 2:00 p.m., se disputará en el Estadio Carlos Vidaurre García y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Posteriormente, los dirigidos por Alejandro Restrepo recibirán a Comerciantes Unidos por la fecha 5. Este encuentro está pactado para el domingo 25 de febrero desde las 4:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador –esta vez no podrán contar con el Nacional– e igualmente será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la jornada 7 del Clausura 2018, con triunfo por 1-0 de las ‘Águilas’ gracias a la anotación de Neil Marcos.





