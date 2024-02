Luego de varios días en silencio, este jueves el ‘9′ Paolo Guerrero tomó la palabra y dio detalles del porqué de su desvinculación de la Universidad César Vallejo, institución por la cual firmó a comienzos de febrero. La amenaza que recibió su madre, Petronila Gonzales, cambió su postura y, claro, ya no quiere viajar a Trujillo para sumarse al plantel de los ‘Poetas’, por el bien de él y de su familia, quienes se han visto amenazados por los extorsiones que operan en la ciudad norteña.

En ese sentido, el ‘Depredador’ confesó que, días después de los mensajes que recibió su madre, se comunicó con Christian Cueva para saber un poco más sobre la real situación por la que atraviesa Trujillo, una de las ciudades más peligrosas del país por la ola de criminalidad que la azota. Recordemos que ‘Aladino’ es de allá, ya que nació y creció en Huamachuco.

“Llamé a ‘Cuevita’ porque quería saber un poco el tema. Él me dice ‘acá la cosa está picante’, lo conocemos como es él de extrovertido, de juguetón. Me dice ‘quédate tranquilo, acá te voy a chalequear’. Luego conversé con amigos de él y me dijeron ‘tranquilo, no te preocupes, sabemos quiénes son, aquí se te va dar la protección del caso’”, contó el delantero nacional en diálogo con América Noticias.

Lo cierto es que, más allá de dicha comunicación entre ambos futbolistas, Paolo Guerrero ya tomó la decisión de rescindir su contrato con César Vallejo y, junto a su abogado Julio García, están trabajando para llegar a un buen entendimiento con Richard Acuña, presidente del club. Por lo que relató en dicho programa, las negociaciones están estancadas hasta el momento.

“He estado comunicándome con él, le he dicho a Richard que queremos resolver esto amigablemente, no se trata de dinero. Yo no he recibido ni un sol del club. Pero cuando ya se hacen los desentendidos, mandan un documento haciendo pasar por agua tibia la situación, que no es tan brava la cosa, me molesta mucho. Más que un buen contrato, tenía la ilusión de jugar en el fútbol peruano”, manifestó.

Asimismo, Paolo Guerrero confirmó que su madre conversó directamente con Acuña para manifestar su preocupación por todo lo que estaba pasando. En una evidente incomodidad de su parte, el delantero contó que ahora desde el cuadro trujillano hay un desentendimiento total respecto a la amenaza de los extorsionadores. Además, agregó que ahora su único objetivo es resolver el contrato y ya luego pensará dónde jugará este 2024.

“La idea es rescindir el contrato, tenía toda la ilusión de jugar, pero ante esta situación que se ha presentado, no podré cumplirlo. Después ya veré dónde jugar. Los mensajes fueron llegando cada vez más, y dije ‘esto no puede ser, mi familia está muy preocupada’. Lo conversé en casa con mi mujer y tomamos la decisión de no exponer a mi familia. Yo he tratado de calmarla (a su madre), ella conversa directamente con Richard Acuña, él sabe de la gravedad y la ha escuchado, y como que hoy por hoy lo hace pasar por agua tibia. O no hay mensaje, o no sabemos quiénes son. Eso es lo que me cuesta creer”, agregó.

Paolo Guerrero vs. César Vallejo: el panorama legal

Julio García, abogado del Paolo Guerrero, aclaró el tema legal por el que podría atravesar su patrocinado si, en el peor de los casos, no llega a un entendimiento con César Vallejo’. “Tendríamos que ir a las instancias deportivas correspondientes y lograr la desvinculación de Paolo, antes del 26 de febrero que es la fecha en la que se cierra el libro de pases, tenemos muy poco tiempo. De lo contrario Paolo no podría jugar en ningún club, prácticamente porque las demás ligas ya cerraron, en Sudamérica quedan algunas abiertas. No han exigido nada, pero nos imaginamos que irán por la vía civil”, explicó.

“En la parte deportiva hay dos vías. Van a habilitar a Paolo para jugar y se va a separar por un lado la parte deportiva, lo que debería ocurrir antes del 26, lo cual es difícil por tema de tiempos. Lo que debería ocurrir es que quede libre para jugar por cualquier club, y lo otro es que se puede iniciar, si el club lo cree pertinente, un proceso paralelo para ver el tema de daños, una indemnización en el plano civil y otra en el plano deportivo. No hay un monto fijo de penalidad. Es una situación humana más que legal”, puntualizó.





