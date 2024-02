No hay duda que César Vallejo y Paolo Guerrero todavía no han llegado a un acuerdo sobre la situación del delantero peruano. A través de un comunicado, publicado en redes sociales, el club de Trujillo se pronunció y dejó claro que lo esperan el martes 20 de febrero para que se incorpore a los entrenamientos del equipo de Roberto Mosquera. Además, agregaron que ya está comprado el pasaje de avión para su llegada y no han pedido algún monto en especial para poder resolver el contrato.

Las tensiones aumentan en este caso que ha dado la vuelta al mundo y, por parte de César Vallejo, se ha mostrado una postura de esperarlo como lo habían acordado. Sumado a ello, esperan que el jugador llegue a la ciudad para poder seguir con las conversaciones.

“Con fecha 17 de febrero del 2024, César Vallejo comunicó a nuestro jugador José Paolo Guerrero Gonzáles la decisión de rechazar su pedido de exoneración del plazo legar para su renuncia, por lo que se mantiene con vigencia su contrato laboral. En virtud a ello, se ha requerido su presencia en nuestra sede social el próximo martes 20 de febrero, procediendo a emitirse el billete de avión respectivo”, se pudo leer en la publicación.

Por otro lado, en los últimos días también las declaraciones del delantero dejaron claro que no pagará alguna penalidad para poder resolver su contrato. Ante este panorama, el club también reveló que no ha puesto un monto para finiquitar su salida porque solo buscan cumplir las funciones contractuales.

“En las comunicaciones remitidas a nuestro jugador, César Vallejo FC en ningún momento ha mencionado ni solicitado un importe por concepto indemnizatorio, ni mucho menos ha planteado ningún requerimiento ni condicionante, más allá de la solicitud de presentarse al primer equipo”, contaron.

Por lo pronto, se espera también alguna respuesta por parte de Paolo Guerrero, quien ha dejado claro que no jugará por cuadro de Trujillo y espera acelerar su desvinculación para poder encontrar un nuevo equipo. La idea es que se pueda realizar - según palabras del delantero - antes del 26 de febrero del presente año.

El delantero compartió su angustia, el pasado sábado, ante las amenazas de extorsión que ha recibido su madre, Doña Peta, y que han puesto en riesgo la vida de sus seres queridos. El ‘Depredador’, entonces, expresó que su determinación de rescindir su contrato con la Universidad César Vallejo se basa en la necesidad de proteger a su familia, una prioridad que está por encima de cualquier compromiso.

“En mi decisión de rescindir mi contrato laboral y solicitar mi desvinculación ha primado la vida, la seguridad y la tranquilidad de mi familia, amenazada expresamente, según los mensajes extorsivos”, escribió Paolo Guerrero, dejando claro que la protección de su familia, especialmente con dos hijos recién nacidos, es su principal motivación en esta decisión.

