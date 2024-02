Lo que en sus inicios parecía marcar un hito para la Universidad César Vallejo y el fútbol peruano, gracias a la contratación de Paolo Guerrero, se ha convertido, hasta el momento, en una novela sin desenlace acerca de si se mantendrá o resolverá su vínculo contractual. Recientemente, Julio García, abogado del futbolista en mención, habló en representación del jugador, declarando que el Depredador rechazará cualquier petición de la UCV que le impida jugar en otro club del país.

En el programa deportivo Mano a Mano, el periodista deportivo Michael Succar preguntó a García si una de las condiciones de Vallejo era que “te doy las facilidades, pero siempre y cuando no juegues en otro club peruano, ¿no aceptan?”. A lo que el letrado respondió enfáticamente: “No, no, no puede aceptar, porque puede ser la última opción que tenga Paolo”.

Por otro lado, el abogado expresó que están dispuestos a negociar el asunto de una indemnización económica, ya sea por daños a la imagen, patrocinadores u otros, si la UCV lo solicita. En este sentido, el jurista hizo hincapié en que pueden abordarlo y que existen procedimientos para ello.

Hasta el momento, según la información más reciente, la directiva de César Vallejo posee una solicitud formal del jugador en la que detalla su renuncia, pero aún no han tomado una decisión al respecto. A través de su presidente, Richard Acuña, han indicado que se tomarán los días necesarios para proporcionar una respuesta.

Hay que tener en cuenta que este culebrón inició después de que el ‘Depredador’ firmara por los ‘Poetas’ y fuera oficializado. Posteriormente, Petronila Gonzales, la madre de Guerrero, fue objeto de intimidaciones por parte de extorsionadores de Trujillo, lo que cambió drásticamente la situación. Con el fin de proteger la seguridad tanto de él como de su familia, Paolo decidió no cumplir con su contrato y viene trabajando para resolver la situación de manera favorable.





La postura de César Acuña sobre el caso Paolo Guerrero

César Acuña, fundador del club deportivo Universidad César Vallejo y actual gobernador regional de La Libertad, se pronunció, este viernes, sobre el caso Paolo Guerrero. En diálogo con RPP Noticias, el político cambió su discurso conciliador y dejó entrever que el ‘Depredador’ estaría utilizando las amenazas que recibió su madre, Petronila Gonzales, como excusa para no respetar su vínculo contractual.

Asimismo, el excongresista fue enfático en señalar que sería lamentable si, tras la resolución de su contrato, Paolo termina jugando en otro club como Alianza Lima o Colo Colo. Además, aclaró que él no es la única persona que recibe este tipo de amenazas, ya que es algo común en una ciudad tan azotada por la delincuencia como Trujillo.

“Sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima, Colo Colo. La verdad eso no sería algo serio. Yo espero que los abogados de Paolo y el club se pongan de acuerdo, después de todo, la inseguridad, las llamadas, el responsable es el Poder Judicial, la Fiscalía. A él no es la única persona a la que le han llamado, lo hacen de forma generalizada”, remarcó Acuña.





