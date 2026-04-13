Alianza Lima quiere dejar atrás la caída en el clásico y enfocarse rápidamente en la siguiente fecha del Torneo Apertura. El cuadro íntimo visitará a ADT en Tarma con la consigna de sumar para no perder terreno en la parte alta de la tabla. En la previa del viaje, Paolo Guerrero y Jairo Vélez hablaron sobre lo que será este complicado encuentro.

El delantero blanquiazul fue claro al señalar que el equipo necesita recuperarse y volver a sumar fuera de casa. “Tenemos que sumar, que es lo que necesitamos. Sabemos que será un partido duro”, comentó el atacante, consciente de la exigencia que representa jugar en la altura.

Guerrero también reconoció que el factor geográfico será determinante en el duelo frente al cuadro tarmeño. “Sabemos que la altura influye bastante, pero estamos preparados para el partido de mañana”, explicó el atacante, quien posiblemente será suplente el día de mañana.

Además, el experimentado delantero remarcó que el objetivo del grupo es rescatar un buen resultado para mantenerse en la pelea. “Tenemos que esforzarnos y sacar un resultado positivo, que es lo que nosotros necesitamos ahorita”, agregó el capitán blanquiazul antes del viaje del plantel.

El atacante también fue consultado por el antecedente que arrastra Alianza Lima en Tarma desde el ascenso de ADT, donde el cuadro íntimo no ha logrado ganar. Para Guerrero, romper esa estadística representa un desafío para el plantel. “Es un reto, un desafío. El grupo tiene claro que debemos salir a ganar”, sostuvo.

Por su parte, Jairo Vélez coincidió en que el duelo será exigente por el contexto y el rival. “Todos sabemos que es un partido complicado, es una plaza muy difícil, pero confiamos en el trabajo de que podemos sumar”, expresó el volante.

El seleccionado también dejó en claro que el equipo afrontará el encuentro con mentalidad positiva, pensando en seguir peleando arriba en la tabla. “Todos los encuentros son claves y este no es la excepción. Vamos con mente muy positiva sabiendo que podemos seguir ahí arriba”, señaló.

Finalmente, Vélez consideró que este partido puede ser una gran oportunidad para cambiar la historia reciente en Tarma. “Siempre hay oportunidades para seguir mejorando y esta es una buena para sumar y poder romper una racha negativa”, concluyó el mediocampista íntimo.

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