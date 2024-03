Los últimos días no han sido tranquilos para Paolo Guerrero. El futbolista peruano tuvo un duro golpe (tras una falta de Juan Morales) en el partido de Sport Boys vs. César Vallejo en el Miguel Grau del Callao, lo cual le imposibilitó jugar la última fecha (ante Alianza Atlético en Sullana). Sin embargo, el ‘Depredador’ parece ya haber superado este amargo momento y se incorporó a los trabajos de preparación con la Selección Peruana, al mando de Jorge Fossati. Por ahora, el atacante está a la expectativa si llegará en óptimas condiciones a los enfrentamientos ante Nicaragua y República Dominicana.

“Todavía tengo un hematoma, a la hora que me hacen el drenaje siento un poco de dolor, pero ha bajado bastante la hinchazón. Los dos primeros días (tras duelo ante Sport Boys), se me hinchó mucho, no podía mover los dedos, me preocupó mucho, justamente me hicieron rayos X, felizmente no arrojo ninguna lesión”, indicó en entrevista con ATV.

Esta acción se dio en el primer tiempo del partido cuando Guerrero tomó el balón y, con el afán de quitárselo, Morales le propinó una fuerte entrada. El dolor fue notorio porque optó por tenderse en el terreno de juego y sacarse los botines de inmediato. Terminado el partido, Guerrero viajó a Brasil con fines personales para posteriormente regresar a la capital, para estar con la ‘Sele’.

Ya en el país, se atendió de manera personalizada para saber si es que tenía algún problema más importante: “Conforme a eso comencé a hacer fisioterapia en Río de Janeiro, tuve que viajar por la familia, pero ya me encuentro en condiciones para trabajar con normalidad”, explicó al respecto sobre su dolencia y sobre su presencia ante Nicaragua.

La salida de Roberto Mosquera

Los malos resultados terminaron con la partida de Roberto Mosquera como director técnico de la UCV. A través de un comunicado, se oficializó el mutuo acuerdo. Respecto a esta situación, Paolo también mostró su punto de vista sobre la realidad que vive su club.

“Yo no sabía, le mandé un mensaje al ‘profe’ sobre el problema que tiene en la ciática. Yo pensé que su salida había sido por tema de salud, pero el ‘profe’ me dijo otra cosa”, agregó , dando a entender que sí se ha comunicado en el estratega nacional.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de conocerse la primera nómina de convocados de Jorge Fossati el pasado lunes, la Selección Peruana comenzó a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m. y con la transmisión de América TV y Movistar Deportes.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





