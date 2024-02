Cuando todo parecía cerrado y la firma de Paolo Guerrero confirmada su fichaje por la Universidad César Vallejo, este domingo surgió una información de último minuto que daría un giro de 180° a la historia. Según reveló Franco Lostaunau, periodista de ESPN, el delantero nacional estaría insatisfecho con la idea de jugar en Trujillo y eso lo llevaría a jugar por otro club de la Liga 1 Te Apuesto, pero de la capital.

“Me acaban de decir hoy domingo, a las 11:00 de la mañana más o menos, que la llegada de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo no está confirmada. Algo ha pasado en esta semana, que el jugador no se ha sentido cómodo y parece que no quiere ir a la Vallejo. Esto ha hecho que un club grande de Lima se entere y quiera contar con él, ya se imaginarán de qué club estoy hablando. Esa es la ‘bomba’ del día”, manifestó la citada fuente en sus redes sociales.

Según lo señalado entre línea por Lostaunau, Alianza Lima estaría detrás del ‘Depredador’ ante su aparente negativa de llegar a César Vallejo. De momento, ninguna de las partes se ha manifestado al respecto y, tal como lo señaló Depor cuando fue presentado oficialmente, existe un contrato firmado entre ambas partes. La llegada del atacante de 40 años a nuestro país está programada para la semana que viene, por lo que seguramente tendremos novedades en las próximas horas.

Recordemos que en un primer momento, desde tienda ‘íntima’ revelaron que Paolo no estaba en los planes del comando técnico de Alejandro Restrepo, tal como lo señaló en su momento Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional de la institución victoriana. “Dentro de la restructuración nosotros hemos decido, junto con el comando técnico, tener un perfil de futbolistas. Dentro de la estructura, del plantel que nosotros pensamos para este año, no está Paolo Guerrero”, reveló el pasado 5 de enero.

Esta historia aparentemente no está cerrada y sería un giro inesperado si finalmente el también delantero de la Selección Peruana desiste de ir a un club por el cual ya ha firmado un contrato. Tal como se pudo ver en las imágenes que difundieron los ‘Poetas’ en sus medios oficiales, el jugador está poniéndose en forma en Brasil junto a un preparador físico del club. Veremos en qué termina esta novela.

Paolo Guerrero jugará por primera vez en el fútbol peruano. (Foto: Getty Images)





¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de perder por 4-0 a manos de UTC, César Vallejo volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 18 de febrero desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Posteriormente, los dirigidos por Roberto Mosquera tendrán un reto complicado al visitar a Deportivo Garcilaso en la altura de Cusco. Este encuentro está pactado para el domingo 25 de febrero desde las 7:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega e igualmente será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la jornada 11 del Clausura 2023, con triunfo por 1-1 del ‘Pedacito de Cielo’ gracias a la anotación de Joao Rojas.





