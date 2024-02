El drama que vive Paolo Guerrero en César Vallejo apenas ha comenzado. Este jueves, el ‘Depredador’ apuntó que no jugará en el equipo trujillano tras las amenazas que recibió su familia en los últimos días. Asimismo, señaló que, si la directiva de la UCV no le firma la rescisión del contrato, estará obligado a retirarse del fútbol profesional porque el mercado de pases cierra el próximo 26 de febrero. Antes estas declaraciones, el presidente del club, Richard Acuña, alzó su voz y dejó claro que le dejará el caso a su equipo legal, y resaltó que no es posible que el máximo goleador de la Selección Peruana les amenace con colgar los botines porque habrá más mercados abiertos en el extranjero luego de la fecha mencionada.

En declaraciones para ATV, el exjugador de Liga de Quito sorprendió a todos al revelar de que, en caso de que no firmen su rescisión, estará obligado a concluir su carrera. “El 26 (de febrero) se cierra el libro de pases. Si estas personas no firman la rescisión, voy a tener que poner punto final a mi carrera, y lo digo claramente. Y va a ser gracias a estas personas, que van a ser responsables”, sostuvo Paolo.

Unas horas después, en una entrevista en L1 MAX, Acuña respondió al ‘Depredador’. “Paolo Guerrero no nos puede decir de que si el 26 no se soluciona, se retira del fútbol. Las únicas tres ligas que se cierran al nivel de contrataciones son el fútbol peruano, uruguayo y colombiano; después están todas las ligas sudamericanas, donde los mercados están abiertos. Solicitaría una mayor transparencia por parte del jugador. No puede decir que el fin del mundo es el 26 de febrero”, dijo.

Luego, Richard disparó contra el abogado de Guerrero, Julio García. “Julio, en lugar preocuparte por estar en los medios de comunicación, te diría que más fácil es llamarme. No he tenido ni una sola llamada por parte de Julio García y tampoco de Paolo, o un documento en el cual ellos digan su intención de querer rescindir. Creo que la mejor forma de buscar una rescisión es comunicar al empleador”, añadió.

Finalmente, Acuña resaltó que en el club siempre están preocupados por la seguridad del plantel. “Estamos preocupados por la seguridad del comando técnico, del plantel y de todos los que son parte de la institución. Nosotros nos comprometimos en darle seguridad a Paolo, en manejar el plan de seguridad para los viajes al interior del país. Estábamos preparados para todo ello. En la historia del club, nunca hemos tenido este tipo de amenazas”, concluyó.





La postura legal de Paolo Guerrero

En lo que respecta a la defensa legal de Paolo Guerrero, Julio García –su abogado– conversó con el programa Encendidos y contó que su patrocinado se vio sorprendido por la postura de César Vallejo, en donde ponen en tela de juicio las amenazas que recibió su madre. Asimismo, manifestó que toda comunicación con Richard Acuña está congelada y que se vieron sorprendidos con el mensaje que conmina al delantero a presentarse este fin de semana en la ciudad de Trujillo.

“Las conversaciones están detenidas hoy. Lo último que tuvimos es una comunicación de ayer en la que formalmente el club pone en duda la existencia de las amenazas. Utiliza la frase ‘de ser ciertas estas amenazas’ y eso nos sorprendió mucho porque veníamos conversando de manera cercana, comprensible en algunos momentos, con disposición a escucharnos del señor Richard Acuña. (...) El tema está congelado. Anoche recibimos la comunicación en la que conminan a Guerrero a presentarse el sábado 17. El último mensaje es muy duro, que no se ajusta a la verdad, que le exige a Paolo a venir y atribuye sus decisiones de no ir a Trujillo a otras causas”, relató el letrado.

Finalmente, García confirmó que hoy mismo comenzarán con las movidas legales para que César Vallejo sea notificado de la decisión de Paolo. “Nosotros vamos a remitir hoy una comunicación formal al club, no puede ser por vía notarial porque Paolo está en Brasil, formulando el cese, la renuncia laboral y pidiendo a César Vallejo que, atendiendo los motivos que ocasionan esa renuncia, exonere de todos los plazos de ley y permita que Guerrero sea jugador libre. Si hay una buena disposición o no, se verá en la respuesta que nos van a dar”, puntualizó.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO