La Selección Peruana tuvo una decepcionante participación en el Copa América 2024, quedando fuera en fase de grupos y dejando varias dudas para lo que se avecina, especialmente en las Eliminatorias 2026 donde Jorge Fossati no tiene margen de error. Paolo Guerrero, uno de los jugadores de mayor experiencia de la ‘Blanquirroja’, disputó su último torneo continental y ahora está de regreso en Lima para enfocarse en la Universidad César Vallejo. Si bien no jugará el amistoso de este domingo contra Universitario de Deportes, concentró con el resto de sus compañeros y dejó algunas impresiones sobre su presente después de haber vivido un mes muy pesado en Estados Unidos.

En diálogo con Fútbol en América, Paolo Guerrero evitó darle más vueltas al asunto de la eliminación de Perú en la Copa América, no sin lamentar el hecho de no haber anotado ni un solo gol. En total se quedó en 14 anotaciones en 28 duelos jugados en esta competición. “Ya lo he dicho, frustración por no haber marcado goles. Lo de los delanteros es marcar goles, como lo dije anteriormente. Es mi primera Copa América donde no marco goles y uno se queda con eso en la cabeza”, manifestó.

Con un tono cansino y desgastado por las constantes preguntas sobre la Selección Peruana, el ‘Depredador’ fue enfático al señalar que ahora solo le queda enfocarse en sus retos con César Vallejo, club con el que tiene contrato hasta final de temporada. En esa misma línea, dejó en claro que irán por todo por el Torneo Clausura, pese a que el rendimiento que tuvieron en el primer semestre no dejó buenas sensaciones. Recordemos que Roberto Mosquera fue cesado en su cargo y luego llegó Guillermo Salas a reemplazarlo.

“No me queda nada más que decir. Continuar trabajando, seguir hablando cansa. Toca reponerse porque ahora me toca estar con mi club. Me presenté hoy (ayer), el día de mañana (hoy) hay un partido amistoso. Entrené, no me quedo concentrado porque no voy a jugar, pero ya estoy con el grupo, poniéndome a disposición para lo que se viene en el Torneo Clausura. Esperemos que salga un buen amistoso y uno siempre quiere ganar, más allá de que deje buenas sensaciones al técnico”, aseveró.

Finalmente, el ariete de 40 años concluyó su intervención haciendo énfasis en los objetivos que tiene que cumplir junto a sus compañeros en este Torneo Clausura, donde debutarán el sábado 13 de julio ante Alianza Lima. “Esperamos estar mejor en todas las líneas y ganar los partidos. Si no ganas partidos, te vas llevando para abajo o si empatas. Esperemos que en este Torneo Clausura podamos estar como queremos, cumplir los objetivos que uno se traza a inicios de temporada. Toca trabajar y trabajar, menos hablar”, sentenció.

Paolo Guerrero llegó a César Vallejo dentro de un clima de mucha incertidumbre, pues cuando en un principio parecía que su contratación estaba cerrada, la situación se dilató más de la cuenta al enfrascarse en un conflicto legal con el cuadro trujillano, buscando invalidar su fichaje asegurando que en Trujillo no iba a sentirse seguro. Finalmente él y el presidente de los ‘Poetas’, Richard Acuña, llegaron a un consenso y todo quedó en buenos términos. Hasta la fecha registra tres goles y una asistencia 12 partidos jugados, entre Liga 1 y Copa Sudamericana.

¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de enfrentar a Universitario en Ate, César Vallejo volverá a la actividad oficial el próximo fin de semana, cuando reciba a Alianza Lima por la primera jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho encuentro está programado para el sábado 13 de julio desde las 3:30 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche –estaría por confirmarse en los próximos días– y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.

Paolo Guerrero llegó a César Vallejo como jugador libre. (Foto: César Vallejo)





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de quedar fuera de la Copa América 2024 en fase de grupos, la Selección Peruana recién volverá a tener actividad dentro de tres meses, cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el Estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la ‘Bicolor’ completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y debería jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. Michael Estrada adelantó a los norteños en el primer tiempo, mientras que Edison Flores puso tablas en el marcador en la etapa complementaria.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR