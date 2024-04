Aguarda a los resultados. El duelo frente a César Vallejo no acabó como esperaba para Sporting Cristal. Más allá de que el resultado no le viene bien al equipo rimense, que pelea por el título del Apertura 2024, está la preocupación por uno de sus jugadores más representativos: Yoshimar Yotún. El volante nacional salió del gramado del Mansiche con un fuerte dolor a la rodilla, lo que llevó a que sea trasladado en ambulancia hacia una clínica. Esto no solo generó alarma entre sus compañeros del club, también en el plantel ‘poeta’, tal y como manifestó Paolo Guerrero.

El delantero del cuadro trujillano admitió que está pendiente de lo que pueda pasar con su también colega en la Selección Peruana. “Espero que no tenga nada, acabo de escribirle, está apunto de hacerse una resonancia, me dijo que vaya al hotel mejor, esperemos que no sea nada grave”, sostuvo el ‘Depredador’ en L1Max, tras su salida del recinto deportivo en Trujillo.

Asimismo, agregó que “lo único que quiero es saber cómo está y que no salga nada en la resonancia, le tengo un cariño grande, es un jugador importante para la selección y por eso tengo una preocupación grande”. Ambos jugadores han sido futbolistas claves en el combinado blanquirrojo, especialmente, en las campañas donde se estuvo peleando un cupo mundialista.

Pero, ¿qué fue lo que sucedió con ‘Yoshi’? Cuando se jugaban los 65′ de la etapa complementaria, tuvo que ser sustituido aquejando un fuerte dolor en la rodilla izquierda, que lo dejó tendido en el gramado de juego, luego de intentar un remate dentro del área que fue contenido por la defensa ‘poeta’. Este hecho encendió las alarmas en el elenco rimense y los hinchas, quienes aguardan noticias del mediocampista.

Finalmente, Guerrero se refirió al resultado obtenido en casa, así como a la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas los tres partidos previos de los ‘poetas’ (incluyendo el último duelo por la Copa Sudamericana). “Quería estar para este partido y no pude llegar al 100%. Aún así estoy contento por el triunfo, necesitábamos la victoria, pero ando también un poco triste por lo que le pasó a ‘Yoshi’”, dijo.

Sporting Cristal vs. César Vallejo: lo que se les viene

Luego de este encuentro en Trujillo, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético por la décima cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 5 de mayo desde las 11:00 a.m., se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX.

Por su parte, César Vallejo tendrá una complicada visita al Cusco para enfrentar a Cienciano. Este partido está pactado para el viernes 3 de mayo desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega e igualmente será transmitido por L1 MAX.

Los trujillanos todavía se ubican en los últimos lugares de la tabla de posiciones y, si bien ya no tienen posibilidades de pelear por el Torneo Apertura, están obligados a ganar pensando en el acumulado. De no sumar una buena cantidad de puntos en lo que queda del primer certamen del año, con toda seguridad lucharán por no descender.





