El último fin de semana, Paolo Guerrero se negó a ingresar al partido entre César Vallejo y Alianza Lima, por la fecha 1 del Torneo Clausura 2024, y dejó claro que busca su desvinculación del club trujillano, con el que tiene contrato hasta fin de año. Por supuesto, la dirigencia ‘Poeta’, encabezada por Richard Acuña, no se la pondrá tan fácil. La intención es que el delantero de la Selección Peruana cumpla su vínculo contractual o, en caso contrario, pague una penalidad según el acuerdo al que lleguen. Para aclarar el panorama y conocer los posibles escenarios que se podrían dar en el futuro, Depor conversó con Jhonny Baldovino, el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP).

Se conoció que, unos días antes de la derrota (3-2) ante el combinado blanquiazul, el exfutbolista del Bayern Múnich había manifestado su decisión de no tener minutos en el Clausura hasta definir su situación contractual. Y esta semana se determinó que el máximo goleador histórico de la Bicolor entrene solo y no con sus compañeros en la Villa Poeta. Asimismo, siguen las negociaciones entre el ‘Depredador’ y la directiva de la institución. ¿Qué solución podría tener Guerrero en esta situación?, ¿podría jugar en otro equipo de la Liga 1 en lo que resta del año o solo podría hacerlo en el extranjero?

Paolo Guerrero anotó tres goles en el Torneo Apertura 2024. (Foto: Getty Images)

Los posibles escenarios en el ‘Caso Paolo Guerrero’

Los futbolistas profesionales, para desligarse de una institución, tienen tres caminos, según Jhonny Baldovino. “El primero es que se ponga de acuerdo con el club y resuelvan el contrato de mutuo acuerdo; el segundo es que, si no llegan a un acuerdo, el jugador puede darse por despedido si es que el club en algún momento le está adeudando dinero o está cometiendo un acto de hostilización; y el tercero, el club está al día en todo, pero el jugador por algún motivo propio, puede renunciar”, comentó.

Si Paolo Guerrero quiere salir pronto de la Universidad César Vallejo y jugar en otro equipo de la Liga 1, la mejor opción sería llegar a un acuerdo con la directiva trujillana. “Si Paolo Guerrero llega a un acuerdo con Vallejo, al día siguiente estaría habilitado para jugar en cualquier equipo de la Liga 1. Hay un impedimento: solo se puede jugar por un club en esta etapa del torneo, en el Clausura. Entonces, si Paolo hubiese jugado el domingo ya no hubiese podido jugar por otro club en Perú el resto del año. Él sabía perfectamente que si jugaba por Vallejo, ya no podía jugar por otro club peruano en la Liga 1″, añadió el especialista.

¿Existe la posibilidad de que el ‘Depredador’ pague una indemnización al club por no respetar el contrato? “Si las partes se ponen de acuerdo y Vallejo exige el pago de una indemnización y Paolo la quiere pagar, se va al día siguiente sin ningún problema. Pero, mientras Paolo tenga contrato, Vallejo no le puede exigir ninguna indemnización”, sostuvo. Baldovino también apuntó que, en caso de que se quede en la institución, lo que podría existir es una multa por una falta de acuerdo al reglamento interno del club, por no haber querido jugar un partido.

Finalmente, en el que caso de que el atacante de la Blanquirroja decida no romper el contrato, tiene “que quedarse hasta fin de año y ya el próximo año ver si sigue o no sigue en el club”. El asesor legal de la SAFAP destacó que el caso del ‘Depredador’ no tiene nada que ver con la norma FIFA. “Hay mucha ignorancia. Esto es un tema nacional. Esto se rige por la ley laboral vigente. Paolo es como cualquier trabajador, como tú, como yo, como un personal administrativo de una empresa. Paolo sí puede romper el contrato. Puede tener consecuencias económicas, sí. Y la otra opción es que se quede hasta fin de año y salga como jugador libre”, sentenció.

Jhonny Baldovino es el asesor legal de SAFAP (Foto: Facebook)

¿Hasta cuándo podrá ser inscrito por otro club peruano?

El mercado de pases de mitad de temporada en Perú dura unas ocho semanas, en las que los clubes de Primera División pueden inscribir nuevos jugadores. El libro de fichajes inició el pasado 7 de julio y cerrará el 31 de agosto. En caso de que Paolo Guerrero llegue a un acuerdo con el club trujillano y consiga resolver su contrato, podrá ser inscrito en otro club nacional hasta el último día de dicho mes, siempre y cuando no haya disputado minutos en el Torneo Clausura con la camiseta del conjunto ‘poeta’.

Si no llega a un acuerdo y renuncia, el tema se complicaría bastante, pues el caso pasaría, luego de 30 días, a la Cámara de Resolución y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos que la ley laboral indica que un trabajador tiene que enviar un aviso al empleador treinta días antes y corre desde el día siguiente de enviar la notificación.

¿Es verdad que Alianza Lima está interesado en fichar a Paolo Guerrero a pesar de la polémica que se ha generado? Según informó RPP, en la institución blanquiazul sí ven como una opción al ‘Depredador’, siempre y cuando se desvincule de la Universidad César Vallejo por su cuenta. Se conoció que el club victoriano no tiene planificado ni contemplado inmiscuirse en el problema legal entre el jugador y el club norteño.

Comunicado de César Vallejo sobre la situación de Paolo

A través de un comunicado, César Vallejo se refirió a lo que pasó con Paolo Guerrero en el partido ante Alianza Lima y brindó su postura en este caso. “En dicho partido se suscitaron hechos que involucraron a nuestro jugador José Paolo Guerrero, quien al negarse a dar cumplimiento a una instrucción de nuestro DT infringió los reglamentos internos relacionados al cumplimiento de sus obligaciones como trabajador”, señaló en el escrito.

A su vez, indicó: “el día de ayer 15 de julio fue notificado a fin que pueda representar el descargo correspondiente, y la institución pueda resolver acorde a lo establecido al reglamento interno del club”. Por otro lado, César Vallejo también afirmó que Paolo Guerrero comunicó “la intención de rescindir de manera unilateral su contrato”, por lo que ello requiere ciertos términos adicionales.

“Se le ha remitido las obligaciones correspondientes a fin de no vernos afectados con penalidades contractuales asumidas, dentro de ellas, con los auspiciadores que confían plenamente en este proyecto deportivo”, agregó. En ese sentido, el futbolista tendría que pagar un monto para terminar el vínculo que rige hasta finales del presente año.

Comunicado de César Vallejo sobre Paolo Guerrero. (Foto: César Vallejo)

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad César Vallejo?

César Vallejo enfrentará a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, este sábado 20 de julio, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro está programado para jugarse a las 3:15 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR