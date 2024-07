Movimientos en el horizonte para Sporting Cristal. Tras un mal arranque en el Torneo Clausura 2024, perdió 3-1 ante ADT en Tarma en su primer encuentro, el equipo busca recuperarse. El certamen apenas comienza y el DT Guillermo Farré tiene la tarea de guiar al plantel a lo más alto en la segunda mitad de la Liga 1. Sin embargo, el guía argentino tendrá que ajustar sus estrategias sin Ignácio da Silva, ya que su traspaso a Fluminense es un hecho. Ante esta situación, la escuadra celeste estaría interesado en incorporar a Franco Gastón Romero como refuerzo.

Romero, defensa central uruguayo de 29 años, actualmente juega en Nacional de la primera división de su país. Este jugador cubre la misma posición que dejaría vacante Da Silva, lo que lo convierte en un candidato ideal para sumarse a la pizarra de Farré. Así lo informa el periodista Sebas Giovanelli desde Uruguay.

Franco se unió al Bolso en 2023 y ha tenido un rendimiento mixto con la escuadra. En el campeonato charrúa, participó en 11 de los 20 cotejos, acumulando 734 minutos. En la Copa Libertadores, disputó siete encuentros, sumando 541′ y anotando un gol.

Aunque no ha sido parte en todos los compromisos de su actual cuadro, el entrenador Jorge Lasarte del Albo cuenta con Romero para el resto de la campaña, consigna Giovanelli. Esto representa un obstáculo que Sporting Cristal tendrá que superar. Cabe mencionar que el mercado de pases del fútbol peruano cierra el 31 de agosto.

Franco ha pasado la mayor parte de su carrera profesional en la primera división del fútbol uruguayo. Inició en Racing Club de Montevideo (2014-18) y luego jugó para Liverpool (2019-21). Sin embargo, también cuenta con experiencia internacional, ya que jugó en el Volos NFC de Grecia y en el AC Bellinzona de Suiza.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentarán este domingo 21 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. El partido comenzará a las 3:30 p.m. hora local para Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia se jugará a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m., y en España a las 10:30 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Sport Boys?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Sport Boys se podrá ver exclusivamente a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También estará accesible por streaming en Liga 1 Play y Zapping. Si no cuentas con estas opciones, puedes seguir todos los detalles del partido en Depor.

Sporting Cristal se enfrentará a Sport Boys por la fecha 2 del Torneo Clausura 2024. (Foto: Liga 1)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR