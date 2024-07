Paolo Guerrero fue uno de los protagonistas de la primera fecha del Torneo Clausura Liga 1. No por un gol o asistencia con la Universidad César Vallejo (UCV), sino por haberse negado a ingresar en el partido contra Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo. A pesar de estar apto físicamente, y haber hecho los trabajos precompetitivos a un lado de la cancha, el delantero de 40 años no quiso entrar al campo ni la insistencia del entrenador Guillermo Salas. El goleador histórico de la Selección Peruana (40 goles) simplemente se sentó en el banco de suplentes donde terminó conversando con el portero José Carvallo.

En esa línea, un par de días después del sonado desplante de Paolo Guerrero hacía su técnico, compañeros, dirigentes y afición de César Vallejo, ha salido a la luz el contenido de la conversación que tuvo con Carvallo, ya cuando había decidido que no iba a entrar a jugar contra Alianza Lima.

El video comienza con una imagen clara de los jugadores en lo que parece ser una charla informal en los banquillos. Guerrero, con una expresión seria pero calmada, inicia la conversación. En todo momento, el delantero nacional deja en claro que su decisión de no jugar es del conocimiento de la directiva del club trujillano.

“¡Claro! Yo le dije que podía estar y todo, pero yo les informé. Le dije que no podía jugar (en referencia a Richard Acuña) y él me dijo ‘habla con él’ y ya hablé con él y se le informó”, le explicó Paolo Guerrero a José Carvallo en unas imágenes difundidas la noche del lunes por el programa L1Radio del canal L1MAX, señal oficial del campeonato peruano.

Las consecuencias de haberse negado a jugar el sábado ya son palpables para Paolo Guerrero. De momento, el ‘9′ no entrena a la par del grupo de jugador de la UCV; por ejemplo, este lunes lo hizo solo en horario de la tarde, y en las instalaciones de la institución norteña.

¿Hasta cuándo es el contrato de Paolo Guerrero con la UCV?





Paolo Guerrero firmó un contrato con la Universidad César Vallejo hasta finales de 2024 y tiene una opción para renovar. “Tenemos una cláusula en la cual tiene un año, con opción a dos, y esperemos que esos dos años que nos hemos propuesto como situación pueda estar con nosotros”, señaló César Acuña en el pasado mes de febrero.

Según las reglas de la Liga 1, si un jugador es parte de un partido tanto en el Apertura como en el Clausura, no puede cambiar de camiseta en el campeonato nacional. Por tal motivo, como todavía no ha tenido minutos en el Clausura, sí puede ir a otro club peruano. Se estima que Alianza Lima intentaría fichar al ‘Depredador’ para el resto de la temporada.





¿Qué pasará con Paolo Guerrero?





Marcelo Bee Sellares, abogado argentino con especialidad en Derecho Deportivo y Administrativo, dio luces de cómo está suscrito el contrato del ‘Depredador’ y lo que podría surgir a partir de eso. Según explicó el letrado, en sus redes sociales, las partes que firmaron el vínculo solo podrán resolverlo en los últimos días de diciembre del 2024.

Además, no existe una condición que obligue a una indemnización de daños por una ruptura unilateral, ni cláusula de salida o rescisión anticipada. Entonces, lo expuesto solo allana el camino para un escenario: que Paolo Guerrero se siente a dialogar con los altos mandos de César Vallejo y resuelva sus diferencias en una carpeta. Si no se da esto y Richard Acuña cumple su palabra, el ariete de 40 años no solo podría quedar congelado, sino también perdería continuidad y su posible convocatoria para el reinicio de las Eliminatorias 2026 estaría en riesgo.

Paolo Guerrero se negó a jugar ante Alianza Lima.

