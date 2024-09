Después de la polémica derrota a manos de Atlético Grau, en Alianza Lima perdieron el margen de error en lo que queda del Torneo Clausura y a falta de seis fechas están necesitados de algún tropiezo de Universitario de Deportes para recuperar la punta en la tabla de posiciones. Dentro de este panorama complicado, es inevitable pensar en Paolo Guerrero como una de las armas que tendrá que utilizar Mariano Soso si quiere evitar el bicampeonato automático de los cremas y llevar la definición del título a los play-offs. Después de cumplir su sueño de fichar por el equipo de sus amores, ‘PG34’ lleva dos partidos ingresando desde el banquillo y hasta el momento ha mostrado muy poco como para discutirle el puesto a alguno de los titulares.

Contra Carlos A. Mannucci entró con el marcador a favor y, pese a que Alianza Lima se complicó en el cierre del partido, se debut estuvo envuelto en aura de emotividad, más allá de lo que realmente pudiera hacer dentro del campo de juego. No obstante, el contexto cambió frente a Atlético Grau y la necesidad de un triunfo hizo que la lupa lo observara con más detenimiento. Para su pesar, minutos después llegó el penal a favor de los piuranos y el 1-0 en contra apuró las intenciones del equipo, concretándose su primera derrota como blanquiazul.

Aun así, Paolo contó con un par de chances para vulnerar la portería de Patricio Álvarez, quien se mostró atento para ahogarle el grito de gol. Compartiendo la ofensiva con Pablo Sabbag –entró por Hernán Barcos a los 65′–, el ‘Depredador’ tuvo el trabajo de fijar a los centrales y procurar estar bien ubicado para conectar algún centro desde las bandas. Rodrigo Tapia y Álvaro Ampuero no le permitieron girar con comodidad y eso limitó su influencia para darle más espacios al ‘Jeque’. En resumen, su presencia fue bien contenida por la línea defensiva del conjunto albo.

A pesar del reacondicionamiento físico al que se sometió durante el receso de la Liga 1, Guerrero todavía está lejos de llegar a su plenitud y se nota cada vez que choca con los centrales rivales. Antes del partido contra Mannucci, sus últimos minutos en campo habían sido a finales de junio, en la derrota de Perú ante Argentina por la Copa América (2-0). Eso quiere decir que desde julio hasta ahora, solo registra 31′ oficiales. Así pues, con la urgencia de ganar en lo que queda del campeonato, existe la duda sobre si en Alianza Lima serán pacientes con él. Al menos desde el lado de la hinchada, si no llegan los goles podría imperar la intranquilidad.

Torneo Partidos Goles Asistencias Liga 1 8 3 1 Copa Sudamericana 3 0 0 Copa América 3 0 0

Los registros de Paolo Guerrero en la temporada 2024.

Paolo Guerrero registra tres goles en la Liga 1 2024, todos con César Vallejo. (Foto: GEC)

En cuanto al sistema que emplea Mariano Soso, Paolo Guerrero nunca se sintió cómodo jugando con otro centrodelantero. En la Selección Peruana, por ejemplo, la necesidad de tenerlo junto a Claudio Pizarro limitó su movilidad por todo el frente de ataque, algo que Sergio Markarián no destrabó y recién Ricardo Gareca lo entendió –tardíamente– cuando borró al ‘Bombardero’ de sus convocatorias camino a Rusia 2018. Por otra parte, Juan Reynoso trató de acomodarlo junto a Gianluca Lapadula, pero tampoco tuvo éxito. Y lo mismo pasó con Jorge Fossati, quien lo ubicó al lado del ‘Bambino’ en sus primeros amistosos de 2024, sin resultados positivos.

Con estos antecedentes, ¿habrá alguna manera de que Paolo encaje dentro del 3-5-2 de Soso, el cual también varía a un 3-4-3 dependiendo del rival? ¿Se sentirá cómodo si lo juntan con Hernán Barcos? A simple vista, por los goles del ‘Pirata’ y la intensidad que requiere la propuesta futbolística del entrenador argentino, a Alianza Lima no le convendría tener a ambos en una misma alineación. Sería desgastar innecesariamente a dos delanteros de 40 años y que en más de una ocasión podrían superponerse. Restan muy pocas jornadas y eso también supone menos tiempo para ensayar algo que sería una moneda al aire.

Si bien por su jerarquía y experiencia uno podría imaginarse a Paolo siendo titular en Alianza Lima, la realidad confirma que físicamente no es un atacante confiable y Soso no se arriesgaría en poner en juego lo que queda del Torneo Clausura por el capricho de tenerlo desde el arranque. Eso sí, como pieza de recambio y frente a circunstancias puntuales, no cabe dudas de que puede aportar. Este sábado, por ejemplo, el partido ante Sport Boys plantea un escenario propicio para que Guerrero se sienta cómodo en la ofensiva, siempre y cuando los ‘Íntimos’ no sufran más de la cuenta para ponerse en ventaja.

Torneo Partidos Goles Asistencias Liga 1 25 13 3 Copa Libertadores 5 2 0

Los registros de Hernán Barcos en la temporada 2024.

Alianza Lima viene trabajando la renovación de Hernán Barcos hasta finales de 2025. (Foto: GEC)

Paolo y Barcos, ¿cómo el agua y el aceite?

Con el tema sobre la mesa, Depor conversó con Carlos Univazo, periodista y panelista de A Presión, para que dé su punto de vista sobre una eventual titularidad de Paolo Guerrero en Alianza Lima y cómo podría encajar dentro del esquema de Mariano Soso. Para el comunicador, es imposible que el ‘Depredador’ tenga opciones de adueñarse del puesto que por ahora ostenta Hernán Barcos, por su incompatibilidad con el sistema y porque el ‘Pirata’ ha sabido responder con goles en lo que va de la temporada –registra 16 tantos en 30 partidos disputados–.

“Es materialmente imposible que Paolo Guerrero sea titular en Alianza y también dudo lo sea el próximo año, ya que todavía tiene contrato hasta 2025. Primero por un tema futbolístico y de edad. Por otro lado, Guerrero nunca en su vida ha jugado en un sistema con dos centrodelanteros en el área. La única manera de que podría acomodarse en Alianza Lima, es con un sistema que le dé a dos extremos que puedan alimentarlo constantemente. Podría ser dentro de un 3-4-2-1, una variante del 3-4-3 que también usa Soso”, sostuvo.

En esa misma línea, Univazo cree que Paolo puede darle a Alianza Lima los mismos minutos que viene jugando hasta ahora, ingresando como variante en los segundos tiempos. “Sé que el marketing es importante en estos tiempos. Vende bastante, sería muy atractivo para la gente, pero sería imposible desde lo futbolístico. No puedes poner a dos delanteros de 40 años jugando juntos, porque a la hora de replegarse son dos menos para defender. Uno menos puede ser, pero dos no. Yo veo a Paolo como ahora, jugando 10 a 15 minutos”, agregó.

Para Carlos Univazo, Mariano Soso no se aventurará a apostar por Guerrero desde el arranque porque ya está conforme con lo que le viene ofreciendo Barcos, ya sea dentro del 3-5-2 o 3-4-3. “Paolo llega con Alianza Lima como puntero, y ahora ya perdieron el liderato del campeonato. Si no logran retomar la punta, van a haber críticas y una serie de situaciones que desestabilizarán al plantel. Soso no lo va a poner de titular, porque es un entrenador que privilegia la intensidad. Pese a su edad, Barcos es un delantero que le funciona y le responde con goles. No lo va a sentar”, aseveró.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos todavía no han coincidido en el campo jugando por Alianza Lima. (Foto: GEC)

Pamela Ríos, periodista de Latina Deportes, coincide en que el nivel de Hernán Barcos limita las chances de que Paolo Guerrero pueda ser titular en Alianza Lima, sobre todo porque el la diferencia entre ambos se nota mucho si revisamos la continuidad que han tenido a lo largo de 2024. “Paolo la tiene difícil. Está Barcos, que hoy en día pasa por un buen momento y que todos los años termina siendo goleador de Alianza Lima. La técnica y el estado físico de Hernán, hoy en día, es superior al de Paolo. Él todavía se está recuperando después de haber estado falto de fútbol durante bastante tiempo y no anota desde abril, ya son varios meses que está escaso de gol. Paolo tendría que mejorar muchísimo desde lo físico si quiere pelear el titularato”, opinó.

Desde el lado del sistema táctico, Ríos ve imposible que Soso se arriesgue a hacer modificaciones drásticas solo para que encaje Guerrero. “Veo complicado que Soso cambie su sistema. Si bien contra Atlético Grau cambió e incluyó a (Ricardo) Lagos en el medio, está tratando de mantener el volumen ofensivo adelante, ya sea jugando con dos delanteros o con tres. Es muy complicado que cambie para jugar con un solo ‘9’. Yo descarto que Soso cambie todo el equipo para que se acople a Paolo, más aun faltando solo seis fechas para que termine el torneo y Alianza solo puede meterse a los play-offs ganando el Clausura”, acotó.

Finalmente, Pamela Ríos ve una posibilidad para Paolo pensando en 2025, siempre y cuando Alianza Lima defina sus aspiraciones internacionales y cierre la salida de Pablo Sabbag para que traigan a otro atacante extranjero. “Sí lo veo probable de cara al próximo año. Eso sí, va a depender mucho de los objetivos internacionales que tenga Alianza Lima y la clasificación que logre. Porque yo imagino que si Alianza consigue un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, buscará reducir su promedio de edad contratando a otro delantero extranjero, considerando que la información que hay hasta ahora es que Pablo Sabbag no seguirá en el equipo”, puntualizó.

Paolo Guerrero firmó con Alianza Lima hasta finales de 2025. (Foto: GEC)





