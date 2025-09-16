En el año 2022, surgió un conflicto en la interna de Alianza Lima que involucró a dos jugadores que, en ese entonces, eran parte de la institución: Jefferson Farfán y Paolo Hurtado. Ambos, ex integrantes también de la Selección Peruana, han evitado contar detalles y la razón de esta pelea; sin embargo, el ‘Caballito’ se encargó de ‘encender’ nuevamente este tema y habló sobre ‘La Foquita’, revelando también cómo es su relación actual en el caso se vuelvan a encontrar por círculos de amigos en común.

“Nadie va a contar porque nadie sabe, solo lo sabe la persona (Farfán) y yo, no me gusta hablar mucho sobre eso, para hacerlo corto, un día sentí que esa persona me faltó el respeto, a pesar de que yo le tenía mucho aprecio, lo aprecio como jugador, porque para mí es el mejor que yo he visto, por lo que ha hecho y ha demostrado”, expresó en el programa ‘Doble Punta’.

Paolo Hurtado no tuvo problemas en confesar su admiración por la carrera profesional de Jefferson Farfán, destacando también su paso exitoso por Schalke 04 en Alemania y otros clubes que tuvo la oportunidad de jugar a nivel internacional; sin embargo, aclaró que el conflicto cambió completamente la imagen.

“Un día sentí que me faltó el respeto, ese día mi ídolo se había ido, lo veía así porque todo lo que había pasado, salió de Alianza, no me paltea decirlo, en ese momento lo tenía arriba siempre, un día sentí que el respeto se fue de las manos, después yo le falté el respeto, ahí hubo un conflicto, cuando hay un conflicto se tienen que arreglar las cosas, ni bien hablando o como pueda pasar, la cosa es llegar a un buen punto”, detalló.

Hurtado no ahondó en las razones de esta pelea, pero sí contó que conversó con Farfán para poder solucionarlo. De esta manera, sí han tenido la oportunidad de cruzarse en algunos eventos, saludándose de manera cordial como también pasa con otros ex compañeros en la Selección Peruana.

“La cosa siempre es llegar a un buen punto de arreglar las cosas, yo siempre traté de poder conversar y pedir disculpas, porque cuando uno comete un error, tiene que aceptarlo y pedirlo disculpas, pero nunca se dio, hasta que llegué a Alianza y pudimos hablar. Si lo veo, lo saludo, lo he visto y si ningún problema lo he saludado”, aclaró.

¿Cuál es el presente de Paolo Hurtado?

Con 35 años de edad, Paolo Hurtado sigue activo en su carrera como futbolista profesional. El ex integrante de la Selección Peruana forma parte de las filas de Comerciantes FC, equipo de la Liga 2; sin embargo, se encuentra lesionado y se estima que no tendrá actividad hasta el próximo año.

En los últimos años, las lesiones disminuyeron su continuidad ya que en 2022 volvió al Perú para jugar en Alianza Lima y tuvo pocos minutos. En 2023 formó parte de las filas de Cienciano y en 2024 partió hacia Carlos Mannucci, equipo con el descendió a segunda división.

Cabe resaltar que Hurtado también cuenta con amplia experiencia internacional. En 2012 partió hacia el Pacos Ferreira de Portugal, luego jugó en equipos como Peñarol (Uruguay), Reading (Inglaterra), Vitoria Guimaraes (Portugal), Konyaspor (Turquía), Loko Plovdiv (Bulgaría) y Unión Española (Chile).

