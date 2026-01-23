La Universidad de Chile es el rival elegido por Universitario, tricampeón peruano de la Liga 1, para un encuentro amistoso en la presentación de su plantel profesional 2026, la misma que se realizará en la denominada Noche Crema. Para este partido, el club sureño viene con su mejor equipo, pues consideró a históricos futbolistas de ‘La Roja’.

En las próximas horas, los azules llegarán a Lima con su flamante incorporación en ataque, Juan Martín Lucero, futbolista argentino de amplia experiencia internacional, que apenas fue presentado el último martes de 20 de enero.

A él se suman nombres de históricos como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Cristopher Toselli y Eduardo Vargas. El talento de Lucas Assadi también luce como una amenaza para la defensa crema en un partido que será de vital importancia para ambas instituciones de cara al inicio de la temporada.

Tras la salida del entrenador argentino Gustavo Álvarez, con quien alcanzaron las semifinales de la Copa Sudamericana en 2025, la dirigencia azul anunció a Francisco Meneghini como nuevo director técnico, por su amplia experiencia en el fútbol mapochino.

El entrenador argentino Francisco Meneghini. (Foto: Universidad de Chile)

Luego de una serie de actividades para el público asistente, el mismo que disfrutará de un show internacional de ‘Los Caligaris’, se jugará el partido programado para las 8:45 p.m..

Lista de convocados

Arqueros: Cristopher Toselli, Ignacio Sáez, José Alburquenque.

Cristopher Toselli, Ignacio Sáez, José Alburquenque. Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez, Diego Vargas, Felipe Salomoni.

Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez, Diego Vargas, Felipe Salomoni. Volantes: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Elías Rojas, Israel Poblete, Matías Riquelme, Agustín Arce, Javier Altamirano.

Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Elías Rojas, Israel Poblete, Matías Riquelme, Agustín Arce, Javier Altamirano. Delanteros: Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez.

Por su parte, los cremas llegan a este partido, tras disputar un partido amistoso ante Melgar a puertas cerradas, en el que Javier Rabanal, entrenador español de la ‘U’, sacó importantes conclusiones.

Tras la polémica salida del uruguayo Jorge Fossati, en medio de versiones encontradas entre el experimentado estratega y la dirigencia del club, finalmente se apostó por el campeón con Independiente del Valle.

Universitario debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 el próximo domingo 1 de febrero ante ADT en el Estadio Monumental. El partido se jugará desde las 6:00 p.m., con arbitraje por confirmar.

