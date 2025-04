Lo que hasta hace unas horas eran simples rumores, terminó convirtiéndose en una realidad: de manera sorpresiva para muchos hinchas, Sporting Cristal anunció oficialmente la contratación de Paulo Autuori como nuevo entrenador del club, quien ocupará el lugar que había dejado vacante Guillermo Farré tras su destitución. Así pues, el brasileño pega la vuelta al Rímac luego de 23 largos años.

En los últimos días empezaron a barajarse algunos nombres en tienda rimense. Incluso, el fin de semana desde Argentina confirmaron que Daniel Garnero había sido ofrecido como una alternativa. Sin embargo, las negociaciones con Autuori progresaron rápidamente durante esta semana y por fin este miércoles se concretaron los términos contractuales, con un vínculo hasta diciembre del 2006.

“¡Bienvenido de vuelta al Rímac, Paulo! Nos complace anunciar que Paulo Autuori será el nuevo director técnico del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. Campeón en 2002, regresa a La Florida para aportar con su experiencia y trabajo al frente del equipo. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa!“, se lee en el comunicado.

Paulo Autuori dirigió por última vez en diciembre del 2026. (Foto: Gledston Tavares/ Eurasia Sport Images / Getty Images)

Esta no es la primera vez que el técnico brasileño dirige a Sporting Cristal, pues también lo hizo en la temporada 2002, donde levantó el título nacional. Previamente también estuvo al mando de Alianza Lima durante la primera parte de la temporada 2001, ganando el Torneo Apertura; no obstante, debido a problemas económicos no continuó en el club y ser marchó a Botafogo.

El nacido en Río de Janeiro también tuvo un paso por la Selección Peruana, entre enero del 2003 y abril del 2005, con un saldo de nueve triunfos, 10 empates y 12 derrotas en 31 encuentros dirigidos. Recordemos que no continuó en la ‘Blanquirroja’ después de que se manoseara su nombre públicamente, al ser citado por el Congreso de la República a dar cuentas sobre su salario.

Paulo Autuori llega al cuadro cervecero después de haber estado más de un año sin dirigir de manera oficial, pues su último trabajo en los banquillos fue en Cruzeiro, donde estuvo hasta comienzos de diciembre del 2023. Eso sí, en el 2024 trabajó como director deportivo de clubes como Athletico Paranaense y Coritiba.

Autuori llega a un Sporting Cristal muy diferente a como lo encontró en el 2002. Para nadie es un secreto que el club no está pasando por su mejor momento, tanto en lo futbolístico como en lo institucional, por lo que está cogiendo un fierro caliente para el que tendrá que poner sobre la mesa toda su experiencia manejando grupos pesados. En las próximas horas arribará a nuestro país y comenzará a trabajar en esta delicada reconstrucción.

Paulo Autuori salió campeón nacional con Sporting Cristal en el 2002. (Foto: Eduardo Verdugo / AFP / Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Cusco FC, Sporting Cristal volverá a tener este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para este sábado 19 de abril desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

