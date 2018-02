Se siente fuerte y se le nota al momento de declarar. Pedro Troglio no necesita volver a vestirse de corto para defender sus intereses. Y, rápidamente, no duda en responder a sus críticos, quienes consideran que Universitario de Deportes carece de fútbol e ideas.

“Yo estoy tranquilísimo. A mí, no me incomoda para nada la crítica, sobre que el equipo no está jugando bien. Todos somos realistas con eso. El equipo está jugando con empuje y garra. Sabíamos que de la nada se fabrica un súper equipo. Me indigna que digan que este equipo lo armó Chale. Yo solo contesté a la crítica. Yo hago jugar a todos. Me parece malaleche que se haya dicho eso”, dijo Troglio a Gol Perú.

A pesar de que Troglio confía a muerte en este grupo de jóvenes que rodea a la nueva ‘U’, el técnico crema todavía extraña a Luis Tejada, el goleador que era capaz de definir partidos.

“La posición de [Anthony] Osorio es difícil, porque hemos perdido a un goleador de raza como Tejada. Perdimos la finalización, el aguante de pelota, etc. Contra un equipo grande, necesitas a ese futbolista grande y consagrado que te defina los partidos. He probado con Quintero, pero lo he puesto en un lugar donde la pelota le llega poco. Pero apostamos por esa juventud”, agregó.

Es preciso señalar que Daniel Chávez quedó fuera de la convocatoria para el clásico que disputará la ‘U’ ante Alianza Lima. El delantero jugó lesionado varios partidos, por cariño a la crema.

Universitario: Juan Manuel Vargas hizo un llamado al hincha a pocos días del clásico [VIDEO]