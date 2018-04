Pedro Troglio: "Universitario de Deportes no peleará la baja"

Pedro Troglio cree que en alguna vida pasada fue un cantante famoso. El género no lo sabe con exactitud. Podría ser tango, rock o baladas. En realidad da igual. Lo único que le importa pensar es que el público disfrutaba de su guitarra y sus canciones.

¿Tiene talento para eso?

Esta vida no me dio ninguna cuerda vocal como a la gente. Me encantaría, pero no puedo porque no tengo una voz que me lo permita. Soy malísimo.

¿Qué virtud tiene?

Soy un buen cocinero. Me das cuatro cosas y te armo una comida riquísima, eso dicho por mi esposa. Después, difícil. Creo que no sirvo para nada más, jaja, solamente para jugar al fútbol y un poco para dirigir.

Si le advertían lo que pasaría en Universitario de Deportes, ¿igual venía?

Si viviera lo mismo que viví, con el plantel que se fue desmoronando, sí. Si ahora me dijeran que quedaron pocos y los otros son chicos, lo analizaría. Pero viviendo lo que viví, sí volvería a venir.



¿Le da temor pelear la baja?

Es que no la voy a pelear. No vamos a pelear el descenso. No estamos en fecha 38. Es un morbo. Veo al equipo y digo que va a ganar más de lo que va a perder. Salvo con Rosario, jugamos bien, pero al no sumar de a tres no se reconocía.

¿Pasó por tu mente que te hacían la ‘camita’?

No, eso no existe. Tengo a 11 chicos que hice debutar en Primera ¿y que estén jugándome para atrás? No creo. Ellos quieren dejar la vida por uno.



Y lo demostraron en la celebración ante Comerciantes...

Lo vivo en el día a día. No hemos tenido fortuna ni eficacia, pero no creo que un jugador abajo del arco diga que la va a errar. Prefiero pelearme con el mundo y no con mis jugadores. Me inmolo por ellos. Es difícil que un jugador mío escuche que lo critico en algún lado. Prefiero que me maten a mí.



¿Siucho es un ejemplo?

Siucho no es goleador, pero hace un desgaste bárbaro. Muchos no ven eso. Se quedan con el gol que no hizo o el pase que falló. Para mí aporta mucho.

Se habló de una posible renuncia, ¿tiene un límite?

El límite aparece de un momento a otro. No hago cálculos porque sería un perdedor. Salgo a ganar. No tengo inconvenientes. Estoy muy cómodo acá y no preveo ninguna salida.



¿Tiene algún plan?

El plan es ganar a Ayacucho sin guardar jugadores, y luego a Cristal. Sacando el 5-3 ante Ayacucho, el partido en el que más sufrió fue con nosotros. Está en espléndido momento, pero estamos en condiciones.

