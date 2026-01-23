La periodista Mercedes Ninci reveló detalles sobre la denuncia de una ciudadana argentina por abuso sexual contra el jugador Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. En el programa “Alguien tiene que decirlo”, la periodista reveló desde el lugar de los hechos nuevos datos sobre la denuncia por abuso sexual que involucra a los tres futbolistas, que de momento fueron separados por el club blanquiazul mientras continúan las investigaciones del caso.

“Estoy en la puerta del edificio de la chica que denunció a los tres jugadores de fútbol, entre ellos a Zambrano, a Miguel Trauco y a Sergio Peña”, declaró la periodista, quien mencionó que la joven denunciante, identificada como Sol, realizó el recorrido médico y judicial tras regresar a Argentina. “La analizan en el Hospital Muñiz, después radica la denuncia en la comisaría y la fiscalía ya tiene la causa”, explicó.

La periodista destacó que el caso generó un fuerte impacto tanto en el club como en el ambiente futbolístico internacional, justo cuando Alianza Lima se preparaba para recibir al Inter de Miami en su esperado ‘Noche Blanquiazul’, que trajo primeras consecuencias: el partido, inicialmente programado para las 8:00 p.m. cambió de horario por recomendación logística y ahora se jugará tres horas antes (5 de la tarde).

De acuerdo al testimonio que Ninci compartió en el programa, los hechos habrían ocurrido en Montevideo. “Ella cuenta que va con una amiga a Montevideo, Dana, en Buquebús. No tenían plata, pero su amiga Dana le dice que estaban invitadas por Zambrano, que él iba a pagar todos los gastos”, relató. Las jóvenes se alojaron en un hotel distinto al de los futbolistas, pero coordinaron un encuentro con ellos en el Hyatt, donde Alianza Lima concentraba en plena pretemporada.

“Todos tomaron alcohol y después se fueron al cuarto de Zambrano. Él le habría instado a beber, más de lo que correspondía. Ella dice que de golpe queda sola, pierde de vista a su amiga, y refiere que los tres jugadores la habrían sometido sexualmente con acceso carnal sin protección”, sostuvo la periodista.

Tras volver a Buenos Aires, la denunciante realizó las pericias médicas y aseguró que Zambrano continuó escribiéndole por WhatsApp y por Instagram. La causa presenta un conflicto de jurisdicción, ya que el presunto abuso ocurrió en Uruguay, pero la denuncia se radicó en Argentina. Mientras tanto, los jugadores fueron suspendidos por tiempo indeterminado. “Esto cayó como una bomba en el club”, concluyó la periodista.

