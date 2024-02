Aunque en un principio parecía que le iba a costar la adaptación al fútbol mexicano, Piero Quispe solo necesitó de una titularidad para ganarse la confianza de su entrenador y desde entonces acumula siete partidos consecutivos arrancando desde el pitazo inicial en Pumas UNAM, algo que habla muy bien de su importancia dentro del esquema de Gustavo Lema. Pese a que en la última fecha cayeron por 3-1 a manos del Chivas de Guadalajara, los ‘Felinos’ están encaminados a clasificar a las rondas de eliminación directa.

Así pues, el exmediocampista de Universitario de Deportes conversó con L1 Radio y dio su perspectiva respecto a lo que pensaba hacer desde que pisó por primera vez territorio azteca. Siempre tuvo las metas claras y las está cumpliendo paso a paso. “Desde que llegué a Mexico siempre tuve en mente ser titular. Cada día que entreno con el equipo siempre doy lo mejor. Me siento preparado”, sostuvo.

Por otro lado, Quispe no dejó pasar la oportunidad para agradecer a todos aquellos entrenadores que le ayudaron en su formación y confiaron en su capacidad, dándole un mensaje especial a Juan Reynoso, quien lo hizo debutar en la Selección Peruana. “Siempre estaré agradecido con Juan Reynoso por darme la oportunidad de debutar en la Selección Peruana. Agradezco a los que me ayudaron a mi carrera”, remarcó.

Aunque ahora vive lejos, eso no significa que deje de lado los partidos de Universitario en la Liga 1 Te Apuesto. Piero se marchó del club siendo campeón y espera que puedan repetir el plato este 2024, en un año muy especial por ser el centenario de la institución. “Firmo la estrella 28 por el equipo que tiene Universitario. Dios quiera que Universitario se consagre campeón porque soy hincha por todo lo que me dio”, acotó.

En esa misma línea, Piero Quispe recordó que le hubiera gustado quedarse un año más en la ‘U’, especialmente por lo que se están jugando este año, pero finalmente pesó su deseo de emigrar y seguir creciendo como futbolista. Físicamente tiene un reto aparte en México, pues la intensidad no es la misma que en Perú, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos con Pumas UNAM.

“Me hubiese encantado quedarme en Universitario, pero estoy feliz acá y no voy a desaprovechar la oportunidad. Es súper diferente jugar en la liga mexicana, pues es muy intensa y mucho más física. Acá no te dejan pensar. El año pasado me enfoqué en la ‘U’”, añadió el exmediocampista ‘merengue’.

El volante de Pumas UNAM contó que sigue al pendiente de su exclub y se mostró feliz por el resultado que obtuvieron en el clásico, donde vencieron por 1-0 a Alianza Lima. “Vi todos los partidos de Universitario excepto contra Carlos A Mannucci, porque jugábamos a la misma hora. Me siento feliz por lo que ganaron el clásico ante Alianza Lima. Desde acá los aliento. Sigo hablando y mandando mensajes a los compañeros”, apuntó.

Finalmente, Piero Quispe agradeció el respaldo que le dio Jorge Fossati desde que llegó a ser directo técnico de Universitario, y todo lo que sumó para que se diera el título del año pasado. “Hablé con Jorge Fossati cuando debuté en Pumas y me dijo que no era fácil salir al extranjero. Desde que llegó a la ‘U’ nos dio la confianza que no teníamos, pues no creíamos en nosotros y la capacidad que teníamos. Cada día hablaba con uno”, sentenció.

Piero Quispe todavía no anota su primer gol con Pumas UNAM. (Foto: Getty Images)





Los números de Piero Quispe en Pumas UNAM

Piero Quispe llegó a Pumas UNAM a finales de diciembre y desde entonces comenzó a trabajar duro durante la pretemporada. Ese esfuerzo valió la pena, pues no tardó mucho para meterse al equipo titular y hoy es un inamovible en el esquema de Gustavo Lema. A veces parte como mediapunta y otras como interior por izquierda, pero siempre mostrando su talento para romper líneas con un pase o sus movimientos sin balón.

Desde su primer partido oficial frente Atlético San Luis por la fecha 2 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, ‘Pierito’ acumula ocho partidos disputados en nueve jornadas, siete de ellos desde la oncena titular. En cuanto a números, si bien todavía no anota ni lleva alguna asistencia, cuenta con buenos registros en generación de jugadas de peligro y recupera más de cinco balones por encuentro. Seguramente pronto se estrenará ante las redes mexicanas, es cuestión de tiempo.





