“No estoy 100% físicamente, porque no he pasado por una pretemporada. Hice algunos trabajos cuando estuve en Brasil y fue una semana intensa de entrenamiento, pero no es lo mismo”, reconoció Paolo Guerrero, con una cuota de sinceridad, cuando le consultaron sobre la posibilidad de debutar con César Vallejo este sábado 2 de febrero en la Liga 1 Te Apuesto ante Cusco FC. Quien es amante del fútbol quiere verlo jugar en el Perú por primera vez en su carrera, no solo porque marcará un hecho histórico para nuestro balompié, sino también por el espectáculo que significa mirarlo en acción. Pero dicen que la paciencia es una virtud y, por ahora, el ‘Depredador’ debe ir paso a paso, sin apurarse.

Ha pasado poco más de una semana desde que Paolo Guerrero llegó a Trujillo y el proceso de adaptación ha sido rápido. Atrás quedó ese choque de posturas producto de la inseguridad que alejó por unos días al delantero de su nuevo club. Todo se conversa dentro de cuatro paredes y quedó demostrado cuando el goleador aceptó finalmente cumplir su contrato. Hoy, su cabeza ya no está en esa disputa; al contrario, permanece enfocada en lo que vendrá en adelante: debutar como jugador ‘Poeta’ e iniciar un nuevo romance con la pelota en los pies. Operación debut de Guerrero Para nadie es un secreto que no haber hecho la pretemporada es una desventaja para cualquier futbolista. Paolo Guerrero no es ajeno a eso y, más allá de su intención de jugar, necesita seguir las recomendaciones que el preparador físico de César Vallejo, Sebastián Salvatore, le da para estar totalmente apto físicamente. Por ello, se diseñó un plan de trabajo -con el visto bueno del club- que el delantero viene cumpliendo desde su primer día en Trujillo y al que ha respondido de la mejor manera. Depor pudo conocer que, desde el jueves 22, día en el que tuvo su primer contacto con el plantel, hasta el fin de semana pasado, Guerrero venía realizando ejercicios diferenciados, como una manera de adaptarse en un principio a la forma de trabajo del club. Las primeras impresiones del comando técnico sobre él fueron positivas y mucho tuvo que ver los días en los que estuvo trabajando junto a Steve Carril, preparador físico enviado por la institución ‘poeta’ a Río de Janeiro. Esto corresponde a la primera parte. La segunda etapa del plan fue desde del lunes 26 hasta el último miércoles 28. En ese lapso, Guerrero entrenó junto a sus compañeros, con las mismas cargas exigidas para el grupo y bajo la atenta mirada del técnico Roberto Mosquera. No obstante, a las sesiones que ya realiza con el plantel, le suma el trabajo complementario, a fin de que pueda estar físicamente al 100%. “No es lo mismo un jugador que llegó recién a otro que ya hizo la pretemporada. Están llevándolo de acuerdo al plante de actividades”, nos dijo una fuente cerca al club. Paolo hará fútbol A partir de este jueves 29 iniciará la tercera etapa del plan, por lo que serán días claves para Guerrero. ¿La razón? El ‘Depredador’ hará fútbol por primera vez desde que llegó a César Vallejo y, dependiendo de cómo responde, será considerado para debutar el sábado ante Cusco FC en el estadio Mansiche, por la sexta fecha del Torneo Apertura. “Se evaluará si cumple con los metrajes que pide el entrenador para sus jugadores. La sensación es que sí podrá superarlos, pero hay que tener en cuenta que ha llegado no hace más de siete días”, afirmaron desde la institución. Por lo visto hasta hora en los entrenamientos, hay gran optimismo en que Guerrero pueda debutar con los ‘poetas’ en Trujillo. “Es un gran profesional, se cuida y tiene muchas ganas de jugar”, dicen en el club, y el ‘Depredador’ lo muestra en los entrenamientos: “Quiero jugar, estoy preparándome para eso”, expresó el propio jugador tras los entrenamientos del miércoles. Superar las métricas depende únicamente de él. En el mejor de los casos, será titular o tendrá algunos minutos en el equipo de Mosquera. Y en el peor, esperará su oportunidad en otro partido. Sin embargo, la intención del club es que pueda jugar contra los cusqueños, sumar minutos y darle ritmo de competencia, pensando en el compromiso del jueves 7 de marzo ante Sport Huancayo, por la primera ronda de la Copa Sudamericana. Como se sabe, el ‘Depredador’ no juega un partido oficial desde hace más de 70 días. La última vez que tuvo actividad fue en la final del campeonato ecuatoriano entre LDU de Quito e Independiente del Valle, en diciembre pasado. ¿Qué dijo Roberto Mosquera tras la llegada de Guerrero? Antes de ponerse bajo disposición del comando técnico de Roberto Mosquera, fue el mismo estratega del club ‘Poeta’ el encargado de dar un mensaje de tranquilidad, no solo para el futbolista y los hinchas del combinado trujillano, sino también a los seguidores de la Selección Peruana, quienes esperan seguir viendo la mejor versión del delantero en la Liga 1 Te Apuesto. “Es una realidad linda. Yo creo que hay un doble discurso ahí y un buen discurso que significa que Paolo (Guerrero) no tenga que hacer los viajes que tenía que hacer, está acá a una hora de Lima. (Jorge) Fossati, con respeto, lo tiene cerca, acá vamos a cuidarlo no solo para que rinda acá sino también en la Selección Peruana”, dijo el entrenador en diálogo con RPP.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día. TE PUEDE INTERESAR Ni con Cauteruccio alcanzó: radiografía de un Cristal muy limitado para la Libertadores

De descartado a necesidad: ¿por qué se queda Carlos Zambrano si contradice el perfil de Marioni?

En busca del gol perdido: ¿qué planea Bustos para consolidar su ataque ante Huancayo?

De Santis: “Es mentira (que pagaron 250 mil). Obvio que conozco (a los jugadores de Alianza)” [ENTREVISTA] VIDEO RECOMENDADO