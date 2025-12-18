Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Entradas con precios de locura: ¿cuánto costará ir al Alianza Lima vs. Inter Miami?
El próximo 24 de enero de 2026, el estadio Alejandro Villanueva apunta a ser una fiesta. Alianza Lima realizará su presentación de plantilla para la temporada ante un rival internacional como Inter Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos que cuenta con Lionel Messi entre sus filas. Como era de esperar, la expectativa es alta porque podría ser una de las últimas apariciones del astro argentino en el Perú. Este jueves se dio a conocer el precio de las entradas para este evento que apunta a tener un lleno total.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.